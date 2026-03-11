Сочи подвергся беспрецедентной по длительности воздушной атаке

СОЧИ, 11 мар — РИА Новости. Сочи подвергся самой длительной за все время СВО атаке беспилотников, сообщил глава города Андрей Прошунин.

« "Угроза атаки БПЛА в Сочи сохраняется. Снова включаем сирены. Не теряем бдительности. Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной по длительности атакой врагов на город-курорт. Она продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом", — написал он в Telegram-канале

Прошунин поручил работодателям по возможности разрешить остаться дома сотрудникам, воспитывающим детей до 12 лет.

По данным Минобороны, ночью ПВО сбила 185 дронов ВСУ над российскими регионами, включая Кубань. При падении обломков БПЛА пострадал житель Адлерского района. В аэропортах Краснодара и Сочи вводили временные ограничения на полеты.