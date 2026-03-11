https://ria.ru/20260311/sochi-2079935859.html
Сочи подвергся беспрецедентной по длительности воздушной атаке
Сочи подвергся беспрецедентной по длительности воздушной атаке - РИА Новости, 11.03.2026
Сочи подвергся беспрецедентной по длительности воздушной атаке
Сочи подвергся самой длительной за все время СВО атаке беспилотников, сообщил глава города Андрей Прошунин. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:58:00+03:00
2026-03-11T12:58:00+03:00
2026-03-11T13:47:00+03:00
Сочи подвергся беспрецедентной по длительности воздушной атаке
СОЧИ, 11 мар — РИА Новости. Сочи подвергся самой длительной за все время СВО атаке беспилотников, сообщил глава города Андрей Прошунин.
«
"Угроза атаки БПЛА в Сочи
сохраняется. Снова включаем сирены. Не теряем бдительности. Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной по длительности атакой врагов на город-курорт. Она продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом", — написал он в Telegram-канале
.
Прошунин поручил работодателям по возможности разрешить остаться дома сотрудникам, воспитывающим детей до 12 лет.
По данным Минобороны, ночью ПВО сбила 185 дронов ВСУ над российскими регионами, включая Кубань. При падении обломков БПЛА пострадал житель Адлерского района. В аэропортах Краснодара и Сочи вводили временные ограничения на полеты.
В ответ на атаки противника войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.