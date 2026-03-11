Рейтинг@Mail.ru
Сочи подвергся беспрецедентной по длительности воздушной атаке - РИА Новости, 11.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 11.03.2026 (обновлено: 13:47 11.03.2026)
Сочи подвергся беспрецедентной по длительности воздушной атаке
Сочи подвергся беспрецедентной по длительности воздушной атаке
Сочи подвергся самой длительной за все время СВО атаке беспилотников, сообщил глава города Андрей Прошунин. РИА Новости, 11.03.2026
Сочи столкнулся с беспрецедентной по длительности атакой БПЛА

СОЧИ, 11 мар — РИА Новости. Сочи подвергся самой длительной за все время СВО атаке беспилотников, сообщил глава города Андрей Прошунин.
«
"Угроза атаки БПЛА в Сочи сохраняется. Снова включаем сирены. Не теряем бдительности. Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной по длительности атакой врагов на город-курорт. Она продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом", — написал он в Telegram-канале.
Прошунин поручил работодателям по возможности разрешить остаться дома сотрудникам, воспитывающим детей до 12 лет.
По данным Минобороны, ночью ПВО сбила 185 дронов ВСУ над российскими регионами, включая Кубань. При падении обломков БПЛА пострадал житель Адлерского района. В аэропортах Краснодара и Сочи вводили временные ограничения на полеты.
В ответ на атаки противника войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
