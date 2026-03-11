https://ria.ru/20260311/snaryady-2080065832.html
Около 90 артснарядов обнаружили в тайнике в ЛНР, сообщили в комендатуре
Около 90 артснарядов обнаружили в тайнике в ЛНР, сообщили в комендатуре - РИА Новости, 11.03.2026
Около 90 артснарядов обнаружили в тайнике в ЛНР, сообщили в комендатуре
Порядка 90 артснарядов обнаружили в схроне в одном из районов Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в военной комендатуре региона. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T21:18:00+03:00
2026-03-11T21:18:00+03:00
2026-03-11T21:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933156195_0:75:2714:1601_1920x0_80_0_0_f137f03b1481e26d8d58f70ca260e469.jpg
https://ria.ru/20260311/plennyj-2080065651.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933156195_0:0:2714:2036_1920x0_80_0_0_121acf0390dca6eb260bd97fba3b96e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Около 90 артснарядов обнаружили в тайнике в ЛНР, сообщили в комендатуре
РИА Новости: порядка 90 артснарядов обнаружили в тайнике в ЛНР