Около 90 артснарядов обнаружили в тайнике в ЛНР, сообщили в комендатуре - РИА Новости, 11.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:18 11.03.2026
Около 90 артснарядов обнаружили в тайнике в ЛНР, сообщили в комендатуре
Около 90 артснарядов обнаружили в тайнике в ЛНР, сообщили в комендатуре - РИА Новости, 11.03.2026
Около 90 артснарядов обнаружили в тайнике в ЛНР, сообщили в комендатуре
Порядка 90 артснарядов обнаружили в схроне в одном из районов Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в военной комендатуре региона. РИА Новости, 11.03.2026
луганская народная республика
Около 90 артснарядов обнаружили в тайнике в ЛНР, сообщили в комендатуре

РИА Новости: порядка 90 артснарядов обнаружили в тайнике в ЛНР

© РИА Новости / Станислав Красильников
Гильзы от пороховых зарядов
Гильзы от пороховых зарядов - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Гильзы от пороховых зарядов. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Порядка 90 артснарядов обнаружили в схроне в одном из районов Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в военной комендатуре региона.
"Личным составом военной комендатуры ЛНР в целях обеспечения безопасности проживания мирных граждан проведен комплекс мероприятий, в ходе которого в Свердловском муниципальном округе обнаружены, обезврежены и утилизированы на месте средства поражения, в том числе порядка 90 артснарядов", - сообщили в военной комендатуре.
Уточняется, что утилизация боеприпасов прошла при взаимодействии группы разминирования от международного противоминного центра ВС РФ.
