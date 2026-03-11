СМИ: операция США и Израиля затормозила работу "Совета мира" по Газе

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Военная операция США и Израиля против Ирана затормозила работу международного механизма восстановления сектора Газа — "Совета мира", созданного администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, фонд уже открыл счета во Всемирном банке и JP Morgan и начал подготовку к переводу средств от стран-участниц. В феврале около двух десятков государств пообещали направить на его работу более 16 миллиардов долларов, из которых 10 миллиардов должны предоставить сами США.
В США назвали следующую после Ирана жертву
Вчера, 08:00
Однако после ударов США и Израиля по Ирану часть стран приостановила участие в обсуждении проекта. В частности, Индонезия заявила о прекращении переговоров и пригрозила выйти из инициативы, если она не будет приносить пользу палестинцам. Это может поставить под угрозу и участие около 8 тысяч индонезийских военных, которые должны были войти в международные силы стабилизации, отмечается в публикации.
При этом, по словам американского чиновника, переговоры с рядом стран продолжаются. Некоторые государства, включая Иорданию и Азербайджан, по-прежнему заявляют о готовности участвовать в проекте.