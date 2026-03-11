Рейтинг@Mail.ru
СМИ: операция США и Израиля затормозила работу "Совета мира" по Газе - РИА Новости, 11.03.2026
10:09 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/smi-2079881042.html
СМИ: операция США и Израиля затормозила работу "Совета мира" по Газе
СМИ: операция США и Израиля затормозила работу "Совета мира" по Газе - РИА Новости, 11.03.2026
СМИ: операция США и Израиля затормозила работу "Совета мира" по Газе
Военная операция США и Израиля против Ирана затормозила работу международного механизма восстановления сектора Газа — "Совета мира", созданного администрацией... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T10:09:00+03:00
2026-03-11T10:09:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
дональд трамп
politico
всемирный банк
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075585150_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1b6aa65d8af47c49174e06ed0d9a9a4d.jpg
https://ria.ru/20260311/ssha-2079738703.html
https://ria.ru/20260311/ssha-2079741714.html
сша
израиль
иран
в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп, politico, всемирный банк, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Дональд Трамп, Politico, Всемирный банк, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: операция США и Израиля затормозила работу "Совета мира" по Газе

Politico: операция против Ирана затормозила работу "Совета мира" Газе

© REUTERS / Kevin Lamarque"Совет мира" в Вашингтоне
Совет мира в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
"Совет мира" в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Военная операция США и Израиля против Ирана затормозила работу международного механизма восстановления сектора Газа — "Совета мира", созданного администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, фонд уже открыл счета во Всемирном банке и JP Morgan и начал подготовку к переводу средств от стран-участниц. В феврале около двух десятков государств пообещали направить на его работу более 16 миллиардов долларов, из которых 10 миллиардов должны предоставить сами США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
Вчера, 08:00
Однако после ударов США и Израиля по Ирану часть стран приостановила участие в обсуждении проекта. В частности, Индонезия заявила о прекращении переговоров и пригрозила выйти из инициативы, если она не будет приносить пользу палестинцам. Это может поставить под угрозу и участие около 8 тысяч индонезийских военных, которые должны были войти в международные силы стабилизации, отмечается в публикации.
Как отмечает Politico, конфликт с Ираном также привел к закрытию Израилем пограничного перехода Рафах из-за угроз ракетных атак. Это фактически свело на нет один из ключевых шагов соглашения о прекращении огня и привело к сокращению объемов гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа.
При этом, по словам американского чиновника, переговоры с рядом стран продолжаются. Некоторые государства, включая Иорданию и Азербайджан, по-прежнему заявляют о готовности участвовать в проекте.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Поражение неизбежно. США готовы сдаться Ирану, пока не поздно
Вчера, 08:00
 
