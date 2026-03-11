СМИ: операция США и Израиля затормозила работу "Совета мира" по Газе

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Военная операция США и Израиля против Ирана затормозила работу международного механизма восстановления сектора Газа — "Совета мира", созданного администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет Politico со ссылкой на источники.