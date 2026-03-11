https://ria.ru/20260311/smi-2079874277.html
СМИ: в США признали уничтожение РЛС американской ПРО THAAD в Иордании
Американский чиновник подтвердил, что радиолокационная система США ПРО THAAD уничтожена в Иордании, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T09:40:00+03:00
