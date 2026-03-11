Рейтинг@Mail.ru
09:40 11.03.2026 (обновлено: 09:44 11.03.2026)
Американский чиновник подтвердил, что радиолокационная система США ПРО THAAD уничтожена в Иордании, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 11.03.2026
в мире, сша, иордания, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иордания, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: в США признали уничтожение РЛС американской ПРО THAAD в Иордании

Bloomberg: в США признали уничтожение РЛС американской ПРО THAAD в Иордании

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Cory D. PayneПогрузка системы противоракетной обороны THAAD
Погрузка системы противоракетной обороны THAAD . Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Американский чиновник подтвердил, что радиолокационная система США ПРО THAAD уничтожена в Иордании, передает агентство Блумберг.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) 6 марта сообщил, что военные Ирана уничтожили радары американской системы ПРО THAAD в ОАЭ и Иордании.
"Согласно американскому чиновнику, в Иордании была уничтожена радиолокационная система стоимостью 300 миллионов долларов для самой современной американской наземной системы противовоздушной обороны Terminal High Altitude Area Defense", - говорится в сообщении агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В США назвали следующую после Ирана жертву
В миреСШАИорданияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
