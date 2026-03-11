СК сообщил, где нашли одного из пропавших в Звенигороде детей

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Тело одного из пропавших детей в Подмосковье достали из воды в 800 метрах от места, где, предположительно, все они провалились под лед, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.