СК сообщил, где нашли одного из пропавших в Звенигороде детей
СК сообщил, где нашли одного из пропавших в Звенигороде детей
Тело одного из пропавших детей в Подмосковье достали из воды в 800 метрах от места, где, предположительно, все они провалились под лед, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T16:37:00+03:00
2026-03-11T16:37:00+03:00
2026-03-11T16:48:00+03:00
происшествия
звенигород
московская область (подмосковье)
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
звенигород
московская область (подмосковье)
россия
происшествия, звенигород, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
СК сообщил, где нашли одного из пропавших в Звенигороде детей
Тело одного из пропавших детей нашли в 800 метрах от места провала под лед