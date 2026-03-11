Рейтинг@Mail.ru
СК сообщил, где нашли одного из пропавших в Звенигороде детей
16:37 11.03.2026 (обновлено: 16:48 11.03.2026)
СК сообщил, где нашли одного из пропавших в Звенигороде детей
СК сообщил, где нашли одного из пропавших в Звенигороде детей
происшествия
звенигород
московская область (подмосковье)
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, звенигород, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Звенигород, Московская область (Подмосковье), Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
СК сообщил, где нашли одного из пропавших в Звенигороде детей

Тело одного из пропавших детей нашли в 800 метрах от места провала под лед

© МЧС России/MAXПоисковые работы на месте пропажи детей в Звенигороде
Поисковые работы на месте пропажи детей в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© МЧС России/MAX
Поисковые работы на месте пропажи детей в Звенигороде. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Тело одного из пропавших детей в Подмосковье достали из воды в 800 метрах от места, где, предположительно, все они провалились под лед, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"В ходе расследования уголовного дела о безвестном исчезновении троих детей в городе Звенигороде и проводимых поисковых мероприятий обнаружено тело одного из мальчиков в воде, около 800 метров от места, где предположительно дети провалились под лед", - сказала она.
Врадий добавила, что в рамках расследования будут назначены экспертизы для установления причины смерти ребенка.
Поисковые работы на месте пропажи детей в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Пропавших детей в Звенигороде в среду искали с помощью самолета и вертолета
ПроисшествияЗвенигородМосковская область (Подмосковье)РоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
