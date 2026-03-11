Рейтинг@Mail.ru
СК: ВСУ использовали не менее восьми ракет для удара по Брянску - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 11.03.2026 (обновлено: 11:03 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/sk-2079893507.html
СК: ВСУ использовали не менее восьми ракет для удара по Брянску
СК: ВСУ использовали не менее восьми ракет для удара по Брянску - РИА Новости, 11.03.2026
СК: ВСУ использовали не менее восьми ракет для удара по Брянску
Украинские формирования нанесли удар по Брянску, используя не менее восьми ракет, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T10:54:00+03:00
2026-03-11T11:03:00+03:00
россия
брянск
брянская область
светлана петренко
александр богомаз
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079866102_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_041d04922e505113a77751a671aab378.jpg
https://ria.ru/20260311/bryansk-2079884471.html
россия
брянск
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079866102_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_811be8ce3052b2ebe69ccce5abe1edf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брянск, брянская область, светлана петренко, александр богомаз, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Россия, Брянск, Брянская область, Светлана Петренко, Александр Богомаз, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК: ВСУ использовали не менее восьми ракет для удара по Брянску

СК: ВСУ использовали не менее 8 ракет для удара по Брянску

© РИА НовостиЖители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ
Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости
Жители Брянска несут цветы на место ракетного удара ВСУ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Украинские формирования нанесли удар по Брянску, используя не менее восьми ракет, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
"В результате попаданий и взрывов не менее восьми ракет на территории Брянска погибли не менее 4 мирных жителей, ранены не менее 42 человек", - сказала Петренко.
По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте.
Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Богомаз рассказал подробности украинского ракетного удара по Брянску
Вчера, 10:22
 
РоссияБрянскБрянская областьСветлана ПетренкоАлександр БогомазСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала