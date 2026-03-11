https://ria.ru/20260311/sk-2079893507.html
СК: ВСУ использовали не менее восьми ракет для удара по Брянску
СК: ВСУ использовали не менее восьми ракет для удара по Брянску - РИА Новости, 11.03.2026
СК: ВСУ использовали не менее восьми ракет для удара по Брянску
Украинские формирования нанесли удар по Брянску, используя не менее восьми ракет, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T10:54:00+03:00
2026-03-11T10:54:00+03:00
2026-03-11T11:03:00+03:00
россия
брянск
брянская область
светлана петренко
александр богомаз
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
россия
брянск
брянская область
Россия, Брянск, Брянская область, Светлана Петренко, Александр Богомаз, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК: ВСУ использовали не менее восьми ракет для удара по Брянску
СК: ВСУ использовали не менее 8 ракет для удара по Брянску