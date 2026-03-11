https://ria.ru/20260311/siyyarto-2080082986.html
В Киеве истерика из-за отказа Венгрии согласовать кредит, заявил Сийярто
В Киеве истерика из-за отказа Венгрии согласовать кредит, заявил Сийярто - РИА Новости, 11.03.2026
В Киеве истерика из-за отказа Венгрии согласовать кредит, заявил Сийярто
Украину охватили истерика и паника из-за отказа Венгрии согласовать кредит ЕС на 90 миллиардов евро в пользу Киева, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T23:57:00+03:00
2026-03-11T23:57:00+03:00
2026-03-11T23:57:00+03:00
в мире
киев
венгрия
украина
петер сийярто
евросоюз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060804761_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_70313e1440fdf184c8f520d669ab6ac7.jpg
https://ria.ru/20260311/siyyarto-2080077105.html
https://ria.ru/20260311/siyyarto-2080069142.html
киев
венгрия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060804761_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_d40128f5a8ce2cc9b003a81be8c5e125.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, венгрия, украина, петер сийярто, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Киев, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, Евросоюз, Мирный план США по Украине
В Киеве истерика из-за отказа Венгрии согласовать кредит, заявил Сийярто
Сийярто: на Украине паника из-за отказа Венгрии согласовать новый кредит ЕС