В Киеве истерика из-за отказа Венгрии согласовать кредит, заявил Сийярто
23:57 11.03.2026
В Киеве истерика из-за отказа Венгрии согласовать кредит, заявил Сийярто
в мире
киев
венгрия
украина
петер сийярто
евросоюз
мирный план сша по украине
в мире, киев, венгрия, украина, петер сийярто, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Киев, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Украину охватили истерика и паника из-за отказа Венгрии согласовать кредит ЕС на 90 миллиардов евро в пользу Киева, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Почему украинцы в истерике, паникуют и конфликтуют? Потому что мы ясно дали понять, что не позволим дать им военный кредит в размере 90 миллиардов евро", - сказал Сийярто, выступая в Шарбогарде.
Министр раскритиковал европейских политиков за то, что они говорят о конфликте на Украине как о своем, и добавил, что это создает впечатление, как будто "в Брюсселе было принято решение о том, что Европа должна вступить в войну".
"Западноевропейские политики почти всегда говорят об этой войне так, как будто это наша война. Их война. Они всегда говорят о ней в первом лице множественного числа, о том, что мы должны победить, мы должны бороться", - отметил Сийярто.
По его словам, это ошибочное представление.
"Поэтому мы ничего не должны, упаси боже... Мы ничего не должны украинцам, ни военных, ни денег, ни членства в ЕС", - подчеркнул Сийярто.
Венгрия ранее заблокировала согласованный в ЕС кредит Киеву на 90 миллиардов евро на фоне прекращения Украиной прокачки нефти по трубопроводу "Дружба".
