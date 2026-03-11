Рейтинг@Mail.ru
Сийярто обвинил Зеленского во лжи насчет венгерской инспекции по "Дружбе" - РИА Новости, 11.03.2026
23:01 11.03.2026
Сийярто обвинил Зеленского во лжи насчет венгерской инспекции по "Дружбе"
Сийярто обвинил Зеленского во лжи насчет венгерской инспекции по "Дружбе" - РИА Новости, 11.03.2026
Сийярто обвинил Зеленского во лжи насчет венгерской инспекции по "Дружбе"
Владимир Зеленский врёт, что не знал про визит венгерской делегации для проверки состояния "Дружбы", в МИД Украины была направлена об этом нота, заявил министр... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T23:01:00+03:00
2026-03-11T23:01:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
петер сийярто
владимир зеленский
золтан ковач
украина
венгрия
киев
в мире, украина, венгрия, киев, петер сийярто, владимир зеленский, золтан ковач
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Золтан Ковач
Сийярто обвинил Зеленского во лжи насчет венгерской инспекции по "Дружбе"

Сийярто: Зеленский врет, что не знал про визит венгерской проверки "Дружбы"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский врёт, что не знал про визит венгерской делегации для проверки состояния "Дружбы", в МИД Украины была направлена об этом нота, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Президент Украины лжет. Зеленский утверждает, что не знал о прибытии венгерской делегации на Украину, поскольку венгерское правительство не согласовывало визит с МИД Украины. Какова же реальность? Вчера мы в официальной дипломатической ноте сообщили украинцам, что венгерская делегация во главе с заместителем министра энергетики Габором Чепеком отправится на Украину для проверки состояния нефтепровода "Дружба", мы также запросили встречу с министром энергетики Украины", - написал Сийярто в соцсети Facebook*, опубликовав ноту.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Сийярто назвал нефтяную блокаду от Украины смертным грехом против Венгрии
Вчера, 22:36
Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач ранее в среду заявил, что комиссия из Венгрии отправилась инспектировать состояние остановленного Украиной нефтепровода "Дружба", но пока не ясно, пустят ли ее на Украину. На приезд отреагировал украинский МИД, чей представитель заявил, что прибывшие венгерские чиновники не имеют официального статуса и воспринимаются Киевом как туристы.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Сийярто назвал атаку на "Турецкий поток" нападением на суверенитет Венгрии
Вчера, 21:43
 
В миреУкраинаВенгрияКиевПетер СийяртоВладимир ЗеленскийЗолтан Ковач
 
 
