Сийярто обвинил Зеленского во лжи насчет венгерской инспекции по "Дружбе"

БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский врёт, что не знал про визит венгерской делегации для проверки состояния "Дружбы", в МИД Украины была направлена об этом нота, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.