Сийярто назвал нефтяную блокаду от Украины смертным грехом против Венгрии - РИА Новости, 11.03.2026
22:36 11.03.2026
Сийярто назвал нефтяную блокаду от Украины смертным грехом против Венгрии
Сийярто назвал нефтяную блокаду от Украины смертным грехом против Венгрии
в мире
венгрия
украина
брюссель
петер сийярто
в мире, венгрия, украина, брюссель, петер сийярто
В мире, Венгрия, Украина, Брюссель, Петер Сийярто
Сийярто назвал нефтяную блокаду от Украины смертным грехом против Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Нефтяная блокада Венгрии со стороны Украины является смертным грехом против страны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Украинцы заблокировали поставки нефти в Венгрию в то время, когда морские поставки нефти переживают самую большую неопределенность за всю историю, а в Венгрии альтернативой нефтепроводу "Дружба" является морские поставки... То, что украинцы делают в связи с нефтяной блокадой по согласованию с венгерской оппозиционной партией "Тиса", по согласованию с Брюсселем, является смертным грехом против Венгрии", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизтоплива Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
