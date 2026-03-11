Сийярто назвал нефтяную блокаду от Украины смертным грехом против Венгрии

БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Нефтяная блокада Венгрии со стороны Украины является смертным грехом против страны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Украинцы заблокировали поставки нефти в Венгрию в то время, когда морские поставки нефти переживают самую большую неопределенность за всю историю, а в Венгрии альтернативой нефтепроводу "Дружба" является морские поставки... То, что украинцы делают в связи с нефтяной блокадой по согласованию с венгерской оппозиционной партией "Тиса", по согласованию с Брюсселем, является смертным грехом против Венгрии", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизтоплива Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.