Симоньян сыронизировала над жалобами на "недозапрет" RT в Европе
Симоньян сыронизировала над жалобами на "недозапрет" RT в Европе - РИА Новости, 11.03.2026
Симоньян сыронизировала над жалобами на "недозапрет" RT в Европе
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сыронизировала над британской публикацией о невозможности... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T00:26:00+03:00
2026-03-11T00:26:00+03:00
2026-03-11T00:26:00+03:00
в мире
европа
маргарита симоньян
европа
Симоньян сыронизировала над жалобами на "недозапрет" RT в Европе
Симоньян раскритиковала британскую публикацию о невозможности запретить RT
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сыронизировала над британской публикацией о невозможности запретить RT в Европе.
"Британский Институт стратегического диалога (ISD) сокрушается, что, несмотря на попытки нас запретить, ничего не получается", - написала Симоньян
в своем канале в Telegram
.
В материале ISD отмечается, что спустя несколько лет после введения ограничений Евросоюза фактически запрещенные российские государственные медиа, включая RT, продолжают оставаться доступными и влиятельными.
"Что ни неделя - то статья о том, как нас недозапретили", - отметила Симоньян.
В 2022 году Евросоюз ввел ограничения против ряда российских СМИ, включая RT и Sputnik, запретив их вещание и распространение контента на территории союза. Российская сторона неоднократно заявляла, что подобные меры являются проявлением цензуры и ограничением свободы слова.