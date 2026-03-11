Симоньян сыронизировала над жалобами на "недозапрет" RT в Европе

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сыронизировала над британской публикацией о невозможности запретить RT в Европе.

"Британский Институт стратегического диалога (ISD) сокрушается, что, несмотря на попытки нас запретить, ничего не получается", - написала Симоньян в своем канале в Telegram

В материале ISD отмечается, что спустя несколько лет после введения ограничений Евросоюза фактически запрещенные российские государственные медиа, включая RT, продолжают оставаться доступными и влиятельными.

"Что ни неделя - то статья о том, как нас недозапретили", - отметила Симоньян.