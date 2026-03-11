Рейтинг@Mail.ru
00:26 11.03.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, европа, маргарита симоньян
В мире, Европа, Маргарита Симоньян
Симоньян сыронизировала над жалобами на "недозапрет" RT в Европе

Симоньян раскритиковала британскую публикацию о невозможности запретить RT

© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сыронизировала над британской публикацией о невозможности запретить RT в Европе.
"Британский Институт стратегического диалога (ISD) сокрушается, что, несмотря на попытки нас запретить, ничего не получается", - написала Симоньян в своем канале в Telegram.
НКО ждет объяснений от Швейцарии после запрета показа фильма RT о Майдане
НКО ждет объяснений от Швейцарии после запрета показа фильма RT о Майдане
14 января, 18:37
В материале ISD отмечается, что спустя несколько лет после введения ограничений Евросоюза фактически запрещенные российские государственные медиа, включая RT, продолжают оставаться доступными и влиятельными.
"Что ни неделя - то статья о том, как нас недозапретили", - отметила Симоньян.
В 2022 году Евросоюз ввел ограничения против ряда российских СМИ, включая RT и Sputnik, запретив их вещание и распространение контента на территории союза. Российская сторона неоднократно заявляла, что подобные меры являются проявлением цензуры и ограничением свободы слова.
Симоньян ответила поговоркой на вопрос об обвинениях RT в пропаганде
Симоньян ответила поговоркой на вопрос об обвинениях RT в пропаганде
22 мая 2025, 14:09
 
В мире
Европа
Маргарита Симоньян
 
 
