Жилой дом в Сиднее второй раз за два года таранит полицейская машина
Жилой дом в Сиднее второй раз за два года таранит полицейская машина
Частный жилой дом в австралийском Сиднее второй раз за два года таранит полицейский автомобиль, сообщает местный телеканал 9News. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T06:34:00+03:00
2026-03-11T06:34:00+03:00
2026-03-11T09:21:00+03:00
В Сиднее полицейский автомобиль второй раз за два года врезался в частный дом
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Частный жилой дом в австралийском Сиднее второй раз за два года таранит полицейский автомобиль, сообщает местный телеканал 9News
.
"Момент, когда полицейская машина резко свернула и врезалась в фасад дома в западной части Сиднея
, был запечатлен на видео. Это уже второй подобный случай с этим же домом за два года", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что авария произошла, когда полицейские ехали на срочный вызов, однако не справились с управлением и протаранили дом в Меррилендсе. Двое полицейских и жильцы дома не пострадали, однако повреждения были настолько серьезными, что семье пришлось искать другое место для ночлега.
Полиция ведет оценку инцидента, однако заявила, что сотрудничает со своей страховой компанией, чтобы помочь с ремонтом дома.
Портал News.com.au отмечает, что в 2024 году, когда полицейская машина врезалась в передний забор этого же дома, повреждения были гораздо менее значительными.