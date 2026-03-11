Рейтинг@Mail.ru
Швейцария временно закрыла посольство в Тегеране из-за эскалации - РИА Новости, 11.03.2026
16:22 11.03.2026 (обновлено: 16:30 11.03.2026)
Швейцария временно закрыла посольство в Тегеране из-за эскалации
Швейцария временно закрыла посольство в Тегеране на фоне эскалации на Ближнем Востоке, посол и персонал покинули страну, сообщил МИД конфедерации. РИА Новости, 11.03.2026
ЖЕНЕВА, 11 мар - РИА Новости. Швейцария временно закрыла посольство в Тегеране на фоне эскалации на Ближнем Востоке, посол и персонал покинули страну, сообщил МИД конфедерации.
"В свете войны на Ближнем Востоке и возрастающей угрозы безопасности Федеральное министерство иностранных дел приняло решение временно закрыть посольство Швейцарии в Тегеране. Посол и пять швейцарских сотрудников покинули Иран сегодня по суше и сейчас находятся в безопасности за пределами страны", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Отмечается, что персонал вернется в Тегеран, "как только позволит ситуация".
"По согласованию с заинтересованными странами Швейцария будет поддерживать канал связи между США и Ираном в рамках своих добрых услуг", - указали в МИД.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Иран предъявил три требования к США для переговоров, пишут СМИ
Вчера, 06:12
 
