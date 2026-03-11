https://ria.ru/20260311/shventek-2080074803.html
Швентек вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Полька Ига Швёнтек обыграла чешку Каролину Мухову в четвертом круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T22:34:00+03:00
2026-03-11T22:34:00+03:00
2026-03-11T23:02:00+03:00
теннис
спорт
ига швентек
женская теннисная ассоциация (wta)
каролина мухова
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
спорт, ига швентек, женская теннисная ассоциация (wta), каролина мухова
