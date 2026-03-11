Рейтинг@Mail.ru
Швентек вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Теннис
 
22:34 11.03.2026 (обновлено: 23:02 11.03.2026)
Швентек вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Швентек вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
теннис
Теннис, Ига Швентек, Женская теннисная ассоциация (WTA), Каролина Мухова
Швентек вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Полька Ига Швёнтек обыграла чешку Каролину Мухову в четвертом круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
BNP Paribas Open
11 марта 2025 • начало в 21:55
Завершен
Каролина Мухова
0 : 21:61:6
Ига Швентек
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу второй ракетки мира. Мухова идет 13-й в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Они посеяны на турнире под соответствующими рейтингу номерами. Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут.
В четвертьфинале Швёнтек встретится с победительницей матча между чешкой Катержиной Синяковой и украинкой Элиной Свитолиной (9-й номер посева).
Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
10 марта, 22:37
10 марта, 22:37
 
Теннис
 
