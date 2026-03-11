https://ria.ru/20260311/shtraf-2079840822.html
Россиян предупредили о штрафе за оставленный возле квартиры мусор
Россиян предупредили о штрафе за оставленный возле квартиры мусор - РИА Новости, 11.03.2026
Россиян предупредили о штрафе за оставленный возле квартиры мусор
Жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 15 тысяч рублей за оставленный возле двери пакет с мусором, сообщил РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T04:07:00+03:00
2026-03-11T04:07:00+03:00
2026-03-11T09:27:00+03:00
андрей моисеев (юрист)
рэу имени г. в. плеханова
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841314158_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_94cc1341d1630b63fa22378a691c200a.jpg
https://ria.ru/20250330/musor-2008190513.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841314158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80369ad5fdf9821073ae6be5b45750a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей моисеев (юрист), рэу имени г. в. плеханова, общество, россия
Андрей Моисеев (юрист), РЭУ имени Г. В. Плеханова, Общество, Россия
Россиян предупредили о штрафе за оставленный возле квартиры мусор
РИА Новости: пакет с мусором у двери грозит штрафом в 15 тысяч рублей