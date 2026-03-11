Россиян предупредили о штрафе за оставленный возле квартиры мусор

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 15 тысяч рублей за оставленный возле двери пакет с мусором, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев.

По его словам, если мусор считается пожароопасным, штраф может составлять от 5 тысяч рублей до 15 тысяч.