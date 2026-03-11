Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о штрафе за оставленный возле квартиры мусор - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:07 11.03.2026 (обновлено: 09:27 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/shtraf-2079840822.html
Россиян предупредили о штрафе за оставленный возле квартиры мусор
Россиян предупредили о штрафе за оставленный возле квартиры мусор - РИА Новости, 11.03.2026
Россиян предупредили о штрафе за оставленный возле квартиры мусор
Жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 15 тысяч рублей за оставленный возле двери пакет с мусором, сообщил РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T04:07:00+03:00
2026-03-11T09:27:00+03:00
андрей моисеев (юрист)
рэу имени г. в. плеханова
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841314158_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_94cc1341d1630b63fa22378a691c200a.jpg
https://ria.ru/20250330/musor-2008190513.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841314158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80369ad5fdf9821073ae6be5b45750a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей моисеев (юрист), рэу имени г. в. плеханова, общество, россия
Андрей Моисеев (юрист), РЭУ имени Г. В. Плеханова, Общество, Россия
Россиян предупредили о штрафе за оставленный возле квартиры мусор

РИА Новости: пакет с мусором у двери грозит штрафом в 15 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧеловек открывает дверь в квартиру
Человек открывает дверь в квартиру - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Человек открывает дверь в квартиру. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 15 тысяч рублей за оставленный возле двери пакет с мусором, сообщил РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев.
"Придомовая территория, как и лестничные клетки и подъезды, являются общим имуществом. Существует возможность привлечения к ответственности по статье 6.4 КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений - штраф составляет от 500 до 1000 рублей", - сказал Моисеев.
По его словам, если мусор считается пожароопасным, штраф может составлять от 5 тысяч рублей до 15 тысяч.
Сотрудник мусоросортировочного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Юрист назвал мусор, который нельзя выбрасывать на свалку
30 марта 2025, 03:18
 
Андрей Моисеев (юрист)РЭУ имени Г. В. ПлехановаОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала