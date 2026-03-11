Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о штрафах за незаконную установку камер в подъезде
03:38 11.03.2026 (обновлено: 10:42 11.03.2026)
В Госдуме рассказали о штрафах за незаконную установку камер в подъезде
В Госдуме рассказали о штрафах за незаконную установку камер в подъезде - РИА Новости, 11.03.2026
В Госдуме рассказали о штрафах за незаконную установку камер в подъезде
Штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет может грозить за незаконную установку видеокамер в подъезде многоквартирного дома, рассказал... РИА Новости, 11.03.2026
происшествия, россия, сергей колунов, госдума рф
Происшествия, Россия, Сергей Колунов, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о штрафах за незаконную установку камер в подъезде

РИА Новости: за незаконные камеры в подъезде грозит штраф до 200 тысяч рублей

© РИА Новости / Максим Блинов
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет может грозить за незаконную установку видеокамер в подъезде многоквартирного дома, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Лицу, установившему камеру в подъезде незаконно, будет грозить ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни по статье 137 УК РФ в виде штрафа на сумму до 200 тысяч рублей. Или даже наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет", - сказал Колунов.
ПроисшествияРоссияСергей КолуновГосдума РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
