https://ria.ru/20260311/shtraf-2079838617.html
В Госдуме рассказали о штрафах за незаконную установку камер в подъезде
В Госдуме рассказали о штрафах за незаконную установку камер в подъезде - РИА Новости, 11.03.2026
В Госдуме рассказали о штрафах за незаконную установку камер в подъезде
Штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет может грозить за незаконную установку видеокамер в подъезде многоквартирного дома, рассказал... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T03:38:00+03:00
2026-03-11T03:38:00+03:00
2026-03-11T10:42:00+03:00
происшествия
россия
сергей колунов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_331:689:2747:2048_1920x0_80_0_0_1e25dd4c1d67d77bc24b75a8f8f924cd.jpg
https://ria.ru/20260308/shtraf-2079428797.html
https://ria.ru/20260306/priznanie-2079010604.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_499:579:2457:2048_1920x0_80_0_0_4aac2d8b5eac11be4053b6e81bbcd994.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сергей колунов, госдума рф
Происшествия, Россия, Сергей Колунов, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о штрафах за незаконную установку камер в подъезде
РИА Новости: за незаконные камеры в подъезде грозит штраф до 200 тысяч рублей
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет может грозить за незаконную установку видеокамер в подъезде многоквартирного дома, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Лицу, установившему камеру в подъезде незаконно, будет грозить ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни по статье 137 УК РФ
в виде штрафа на сумму до 200 тысяч рублей. Или даже наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет", - сказал Колунов
.
Парламентарий отметил, что законно установить камеру в подъезде, лифтах, коридорах, у входа в подъезд и на парковке, которая относится к придомовой территории, можно, но только с согласия жильцов.
"Для того, чтобы получить разрешение соседей, нужно собрать общее собрание собственников, получить согласие большинства. Установка видеокамер в многоквартирном доме, будь то лестничные пролеты, кабины лифтов, коридоры или квартирные тамбуры - эффективный способ повышения безопасности всех жильцов дома и безопасности общедомового имущества. Согласие нужно всегда, кроме случаев, когда камера направлена исключительно на входную дверь собственника и зону у нее", - заключил он.