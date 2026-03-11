В Госдуме рассказали о штрафах за незаконную установку камер в подъезде

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет может грозить за незаконную установку видеокамер в подъезде многоквартирного дома, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

"Лицу, установившему камеру в подъезде незаконно, будет грозить ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни по статье 137 УК РФ в виде штрафа на сумму до 200 тысяч рублей. Или даже наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет", - сказал Колунов

Парламентарий отметил, что законно установить камеру в подъезде, лифтах, коридорах, у входа в подъезд и на парковке, которая относится к придомовой территории, можно, но только с согласия жильцов.