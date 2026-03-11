В Госдуме предложили штрафовать курьеров за доставку вейпов детям

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести в РФ административную ответственность для курьеров за несоблюдение требования проверять возраст получателя при передаче товаров, запрещенных к продаже несовершеннолетним, в частности, вейпов и энергетиков, а также штрафовать службы доставки за систематические нарушения в данной области.

Соответствующее обращение на имя первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаю определить административную или иную ответственность для курьеров и сотрудников служб доставки за несоблюдение требований по проверке возраста получателя при передаче товаров, запрещенных к продаже несовершеннолетним", - сказано в документе.

Парламентарий напомнил, что продажа электронных сигарет (вейпов) и энергетических напитков детям в России запрещена. Однако, по его словам, на практике подростки легко обходят этот запрет, заказывая такую продукцию через интернет с доставкой на дом. Он добавил, что курьеры зачастую не проверяют возраст получателя или игнорируют явные признаки несовершеннолетия, что приводит к беспрепятственному попаданию товаров в руки детей прямо на пороге их дома.

"Такая ситуация создает лазейку в существующем законодательстве и подрывает все усилия по защите здоровья подрастающего поколения. Отсутствие четко определенной ответственности для лиц, непосредственно осуществляющих доставку, делает этот канал распространения особенно привлекательным для недобросовестных продавцов и безответственных курьеров", - подчеркивается в тексте письма.

Кроме того, Хамзаев предлагает разработать методические рекомендации и обязательные требования для всех курьерских и логистических компаний по надлежащей верификации возраста при доставке подобных товаров.

"Рассмотреть возможность введения штрафных санкций не только для курьера, но и для юридического лица (службы доставки или магазина), систематически нарушающего данные требования", - сказано в обращении.