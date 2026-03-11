Рейтинг@Mail.ru
Пожизненно осужденного шпиона ВСУ внесли в список террористов - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/shpion-2080038216.html
Пожизненно осужденного шпиона ВСУ внесли в список террористов
Пожизненно осужденного шпиона ВСУ внесли в список террористов - РИА Новости, 11.03.2026
Пожизненно осужденного шпиона ВСУ внесли в список террористов
Пожизненно осужденный шпион ВСУ Николай Джос*, из-за чьих наводок на цели в 2023 году погибли трое российских военнослужащих, внесен в перечень террористов и... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T18:16:00+03:00
2026-03-11T18:16:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027884866_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_079fe1482460e1676db394043fdbea0a.jpg
https://ria.ru/20260227/rosfinmonitoring-2077226352.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027884866_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9e37a0acd728f85b73ad704ebda59012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Пожизненно осужденного шпиона ВСУ внесли в список террористов

Пожизненно осужденного шпиона ВСУ Джоса внесли в список террористов

© АГН "Москва"Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© АГН "Москва"
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пожизненно осужденный шпион ВСУ Николай Джос*, из-за чьих наводок на цели в 2023 году погибли трое российских военнослужащих, внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Джос Николай Александрович*, 18 октября 1991 года рождения, село Скелеватое Токмакского района Запорожской области", - говорится в перечне.
В сентябре 2025 года Запорожский областной суд приговорил Джоса* к пожизненному лишению свободы, он был признан виновным в шпионаже, диверсии и участии в диверсионном сообществе. Он получил от офицера ВСУ задание собрать и передать сведения о местах расположения личного состава, оборонительных военных сооружений и бронетехники МО РФ в Запорожской области. Так, 17 мая 2023 года был нанесен ракетно-бомбовый удар по позициям ВС РФ, в результате которого погибли трое российских военнослужащих и уничтожена зенитно-ракетная установка.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Флаги Латвии, Литвы и Эстонии - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Фигуранта дела о поддельных картах Трофимоваса* внесли в список террористов
27 февраля, 17:16
 
РоссияВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала