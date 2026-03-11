Пожизненно осужденного шпиона ВСУ внесли в список террористов

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пожизненно осужденный шпион ВСУ Николай Джос*, из-за чьих наводок на цели в 2023 году погибли трое российских военнослужащих, внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Джос Николай Александрович*, 18 октября 1991 года рождения, село Скелеватое Токмакского района Запорожской области", - говорится в перечне.
В сентябре 2025 года Запорожский областной суд приговорил Джоса* к пожизненному лишению свободы, он был признан виновным в шпионаже, диверсии и участии в диверсионном сообществе. Он получил от офицера ВСУ задание собрать и передать сведения о местах расположения личного состава, оборонительных военных сооружений и бронетехники МО РФ в Запорожской области. Так, 17 мая 2023 года был нанесен ракетно-бомбовый удар по позициям ВС РФ, в результате которого погибли трое российских военнослужащих и уничтожена зенитно-ракетная установка.
* Внесен в список террористов и экстремистов