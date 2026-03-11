https://ria.ru/20260311/shkola-2079973525.html
В Свердловской области запустили мониторинг профилей школьников в соцсетях
В Свердловской области запустили мониторинг профилей школьников в соцсетях - РИА Новости, 11.03.2026
В Свердловской области запустили мониторинг профилей школьников в соцсетях
Мониторинг более 4,6 миллиона профилей школьников в соцсетях запустили в Свердловской области для выявления деструктивного контента, заявила в эфире местного... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:52:00+03:00
2026-03-11T14:52:00+03:00
2026-03-11T18:54:00+03:00
свердловская область
общество
социальный навигатор
детские вопросы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080046441_0:16:3072:1744_1920x0_80_0_0_ebd9c5b21635e248a77878b80ce6c66b.jpg
https://ria.ru/20260311/kravtsov-2079949335.html
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080046441_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_41384b0bf17b8c84f71afe4b1ab26a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свердловская область, общество, социальный навигатор, детские вопросы
Свердловская область, Общество, Социальный навигатор, Детские вопросы
В Свердловской области запустили мониторинг профилей школьников в соцсетях
В Свердловской области запустили мониторинг 4,6 миллиона аккаунтов школьников
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Мониторинг более 4,6 миллиона профилей школьников в соцсетях запустили в Свердловской области для выявления деструктивного контента, заявила в эфире местного телеканала заместитель губернатора - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
"Не секрет, что дети много времени проводят в интернете, они очень много смотрят контента. Этим летом заключили соглашение с партнером, который занимается изучением молодежной среды. В регионе 4 миллиона 600 тысяч профилей мониторятся", - сказала Савинова, отметив, что если в профилях выявляется запрещенный, деструктивный контент или суицидальные мысли, то информация в течение нескольких часов передается в школы и министерство образования, после чего "начинается точечная работа с семьей".
Савинова отметила, что специалисты отслеживают открытые профили в круглосуточном режиме. По ее словам, система действует на постоянной основе и предназначена для своевременного выявления опасных ситуаций и поддержку подростков.