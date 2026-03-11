Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области запустили мониторинг профилей школьников в соцсетях - РИА Новости, 11.03.2026
14:52 11.03.2026 (обновлено: 18:54 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/shkola-2079973525.html
В Свердловской области запустили мониторинг профилей школьников в соцсетях
В Свердловской области запустили мониторинг профилей школьников в соцсетях
Мониторинг более 4,6 миллиона профилей школьников в соцсетях запустили в Свердловской области для выявления деструктивного контента, заявила в эфире местного... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:52:00+03:00
2026-03-11T18:54:00+03:00
В Свердловской области запустили мониторинг профилей школьников в соцсетях

В Свердловской области запустили мониторинг 4,6 миллиона аккаунтов школьников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Мониторинг более 4,6 миллиона профилей школьников в соцсетях запустили в Свердловской области для выявления деструктивного контента, заявила в эфире местного телеканала заместитель губернатора - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
"Не секрет, что дети много времени проводят в интернете, они очень много смотрят контента. Этим летом заключили соглашение с партнером, который занимается изучением молодежной среды. В регионе 4 миллиона 600 тысяч профилей мониторятся", - сказала Савинова, отметив, что если в профилях выявляется запрещенный, деструктивный контент или суицидальные мысли, то информация в течение нескольких часов передается в школы и министерство образования, после чего "начинается точечная работа с семьей".
Савинова отметила, что специалисты отслеживают открытые профили в круглосуточном режиме. По ее словам, система действует на постоянной основе и предназначена для своевременного выявления опасных ситуаций и поддержку подростков.
Урок в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Школьники обучаются по единым программам высокого уровня, заявил Кравцов
Вчера, 13:45
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
