Рейтинг@Mail.ru
Эксперт Минпросвещения рассказал о безопасном режиме для детей в "Сферуме" - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/sferum-2080017680.html
Эксперт Минпросвещения рассказал о безопасном режиме для детей в "Сферуме"
Эксперт Минпросвещения рассказал о безопасном режиме для детей в "Сферуме" - РИА Новости, 11.03.2026
Эксперт Минпросвещения рассказал о безопасном режиме для детей в "Сферуме"
Все пользователи образовательной платформы "Сферум" в мессенджере MAX проходят верификацию, а для детей по умолчанию включен безопасный режим общения, сообщил... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:06:00+03:00
2026-03-11T17:06:00+03:00
россия
сергей кравцов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150868/32/1508683250_0:0:1808:1017_1920x0_80_0_0_c6dcb7659483fedaf861121f898d32e5.jpg
https://ria.ru/20251022/maks-2049854613.html
https://ria.ru/20251210/ruviki-2061081631.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150868/32/1508683250_226:0:1582:1017_1920x0_80_0_0_24dacea9dc754be4456d8d27541f62ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей кравцов, владимир путин
Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин
Эксперт Минпросвещения рассказал о безопасном режиме для детей в "Сферуме"

Хайбуллов: в Сферуме для детей по умолчанию включен "Безопасный режим"

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Ученики на уроке в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Все пользователи образовательной платформы "Сферум" в мессенджере MAX проходят верификацию, а для детей по умолчанию включен безопасный режим общения, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.
"Особый акцент сделан на безопасности – в закрытом контуре в Сферуме все пользователи верифицированы, а для детей по умолчанию включен "Безопасный режим", который ограничивает контакты телефонной книгой и школьным справочником", - сказал Хайбуллов.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Число пользователей "Сферума" в МAX превысило десять миллионов человек
22 октября 2025, 15:03
Он уточнил, что образовательная платформа Сферум на платформе MAX развивается в интересах российской системы образования и с учетом потребностей педагогов, учеников и их родителей.
“В Сферуме в МАХ есть дневники и журналы, ФГИС "Моя школа" и "Госуслуги Моя школа", интерактивная доска для совместного изучения материалов, "Справка в школу", "Сбор файлов", награды и "Переменка" с познавательными викторинами и квизами”, - отметил Хайбуллов.
В среду министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что все российские школы перешли на мессенджер MAX, это более 20 миллионов учителей и школьников.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Рувики стала доступна для пользователей "Сферума"
10 декабря 2025, 12:35
 
РоссияСергей КравцовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала