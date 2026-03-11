Эксперт Минпросвещения рассказал о безопасном режиме для детей в "Сферуме"

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Все пользователи образовательной платформы "Сферум" в мессенджере MAX проходят верификацию, а для детей по умолчанию включен безопасный режим общения, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.

"Особый акцент сделан на безопасности – в закрытом контуре в Сферуме все пользователи верифицированы, а для детей по умолчанию включен "Безопасный режим", который ограничивает контакты телефонной книгой и школьным справочником", - сказал Хайбуллов.

Он уточнил, что образовательная платформа Сферум на платформе MAX развивается в интересах российской системы образования и с учетом потребностей педагогов, учеников и их родителей.