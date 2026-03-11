https://ria.ru/20260311/sferum-2080017680.html
Эксперт Минпросвещения рассказал о безопасном режиме для детей в "Сферуме"
Эксперт Минпросвещения рассказал о безопасном режиме для детей в "Сферуме" - РИА Новости, 11.03.2026
Эксперт Минпросвещения рассказал о безопасном режиме для детей в "Сферуме"
Все пользователи образовательной платформы "Сферум" в мессенджере MAX проходят верификацию, а для детей по умолчанию включен безопасный режим общения, сообщил... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:06:00+03:00
2026-03-11T17:06:00+03:00
2026-03-11T17:06:00+03:00
россия
сергей кравцов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150868/32/1508683250_0:0:1808:1017_1920x0_80_0_0_c6dcb7659483fedaf861121f898d32e5.jpg
https://ria.ru/20251022/maks-2049854613.html
https://ria.ru/20251210/ruviki-2061081631.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150868/32/1508683250_226:0:1582:1017_1920x0_80_0_0_24dacea9dc754be4456d8d27541f62ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей кравцов, владимир путин
Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин
Эксперт Минпросвещения рассказал о безопасном режиме для детей в "Сферуме"
Хайбуллов: в Сферуме для детей по умолчанию включен "Безопасный режим"
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Все пользователи образовательной платформы "Сферум" в мессенджере MAX проходят верификацию, а для детей по умолчанию включен безопасный режим общения, сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.
"Особый акцент сделан на безопасности – в закрытом контуре в Сферуме все пользователи верифицированы, а для детей по умолчанию включен "Безопасный режим", который ограничивает контакты телефонной книгой и школьным справочником", - сказал Хайбуллов.
Он уточнил, что образовательная платформа Сферум на платформе MAX развивается в интересах российской системы образования и с учетом потребностей педагогов, учеников и их родителей.
“В Сферуме в МАХ есть дневники и журналы, ФГИС "Моя школа" и "Госуслуги Моя школа", интерактивная доска для совместного изучения материалов, "Справка в школу", "Сбор файлов", награды и "Переменка" с познавательными викторинами и квизами”, - отметил Хайбуллов.
В среду министр просвещения Сергей Кравцов
на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
сообщил, что все российские школы перешли на мессенджер MAX, это более 20 миллионов учителей и школьников.