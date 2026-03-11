Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли свыше 245 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 11.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 11.03.2026 (обновлено: 12:12 11.03.2026)
ВСУ за сутки потеряли свыше 245 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли свыше 245 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли свыше 245 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:08:00+03:00
2026-03-11T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сумская область
харьковская область
вооруженные силы рф
спецоперация
вооруженные силы украины, сумская область, харьковская область, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
ВСУ за сутки потеряли свыше 245 военных в зоне действий "Севера"

Войска "Севера" нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 245 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Павловка, Храповщина, Кияница и Глухов Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной, артиллерийской бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Уды, Лебедевка, Рубежное, Малая Волчья, Ольшаны и Караичное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили свыше 245 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция разведки воздушных целей "Пеликан" и склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
СВО должна увенчаться успехом, заявил Песков
Вчера, 10:07
 
