В Севастополе в результате атак беспилотников повреждены несколько домов
08:29 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/sevastopol-2079859455.html
В Севастополе в результате атак беспилотников повреждены несколько домов
Несколько частных домов, автомобилей, склад повреждены в результате атак беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости, 11.03.2026
происшествия, севастополь, михаил развожаев
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе в результате атак беспилотников повреждены несколько домов

Развожаев: несколько домов и авто повреждены в Севастополе после атаки БПЛА

© РИА Новости
Сотрудник спасательной службы МЧС России
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Несколько частных домов, автомобилей, склад повреждены в результате атак беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
В Севастополе ранее была объявлена воздушная тревога. Число уничтоженных воздушных целей в городе достигло девяти, сообщал Развожаев.
"От Спасательной службы Севастополя на данный момент зафиксирована информация о следующих повреждениях: В районе ТСН СТ "Гранат" по предварительной информации возгорание склада строительных материалов и частного дома. В СТ "Троллейбусник-1" и ТСН СНТ "Троллейбусник-2" и СТ "Ямал" зафиксированы повреждения нескольких домов и автомобилей. В районе Монастырского шоссе осколками от сбитых воздушных целей повреждены несколько частных домов и автомобилей" , - написал губернатор в своем канале в Мах.
Губернатор попросил севастопольцев сообщать об опасных находках по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и оперативно выезжают на место, отметил он.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Севастополе обломки БПЛА повредили подстанцию
5 марта, 23:23
 
Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
