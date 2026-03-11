В Севастополе в результате атак беспилотников повреждены несколько домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Несколько частных домов, автомобилей, склад повреждены в результате атак беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
В Севастополе ранее была объявлена воздушная тревога. Число уничтоженных воздушных целей в городе достигло девяти, сообщал Развожаев.
"От Спасательной службы Севастополя на данный момент зафиксирована информация о следующих повреждениях: В районе ТСН СТ "Гранат" по предварительной информации возгорание склада строительных материалов и частного дома. В СТ "Троллейбусник-1" и ТСН СНТ "Троллейбусник-2" и СТ "Ямал" зафиксированы повреждения нескольких домов и автомобилей. В районе Монастырского шоссе осколками от сбитых воздушных целей повреждены несколько частных домов и автомобилей" , - написал губернатор в своем канале в Мах.
Губернатор попросил севастопольцев сообщать об опасных находках по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и оперативно выезжают на место, отметил он.
