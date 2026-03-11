В Севастополе в результате атак беспилотников повреждены несколько домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Несколько частных домов, автомобилей, склад повреждены в результате атак беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Губернатор попросил севастопольцев сообщать об опасных находках по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и оперативно выезжают на место, отметил он.