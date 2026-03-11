https://ria.ru/20260311/sevastopol-2079849363.html
В Севастополе сбили пять воздушных целей
В Севастополе сбили пять воздушных целей
Пять воздушных целей сбиты в Севастополе, отражение атаки ВСУ продолжается, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T06:15:00+03:00
2026-03-11T06:15:00+03:00
2026-03-11T06:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
вооруженные силы украины
безопасность
михаил развожаев
севастополь
2026
В Севастополе сбили пять воздушных целей
