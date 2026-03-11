Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал мировую цену на серебро к концу года - РИА Новости, 11.03.2026
16:43 11.03.2026
Эксперт назвал мировую цену на серебро к концу года
Эксперт назвал мировую цену на серебро к концу года
Мировые цены на серебро к концу года могут снизиться до 60-70 долларов за тройскую унцию из-за изменения промышленного спроса, такое мнение инвестиционный... РИА Новости, 11.03.2026
экономика, китай, серебро
Экономика, Китай, Серебро
Эксперт назвал мировую цену на серебро к концу года

Михеев: мировые цены на серебро могут снизиться до $60-70 за унцию

Гранулированное серебро высшей пробы
Гранулированное серебро высшей пробы
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Гранулированное серебро высшей пробы. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мировые цены на серебро к концу года могут снизиться до 60-70 долларов за тройскую унцию из-за изменения промышленного спроса, такое мнение инвестиционный стратег компании "ВТБ Мои инвестиции" Алексей Михеев высказал в своём аналитическом отчёте.
"По нашим прогнозам, к концу 2026 года стоимость серебра может снизиться до 60-70 долларов за унцию. Причина возможной коррекции – структурная перестройка промышленного спроса. За последние два года цены на драгметалл выросли более чем в три раза... Производители начинают переориентироваться на технологии, которые в меньшей степени задействуют серебро в производственных процессах", - сказал он.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В ЦБ рассказали, где хранится золото международных резервов
Вчера, 13:20
В 2025-2026 годах структурный дефицит физического серебра, по оценкам, может сохраняться на уровне 15-18% мирового потребления за счет высокого спроса на возобновляемые источники энергии в Китае, добавил Михеев.
Совокупные запасы серебра в глобальных ETF (биржевых инвестиционных фондах) в декабре увеличились на 21% в годовом выражении, достигнув 864 миллиона унций. Общий объем покупок серебра ETF за прошедший год вырос более чем в девять раз, составив 148 миллионов унций, что эквивалентно 13% от общемирового спроса на металл.
На момент открытия торгов в среду майский фьючерс на серебро составлял 88,735 доллара за тройскую унцию.
Серебро за прошлый год подорожало максимальными с 1979 года темпами - почти на 140%. В январе этого года стоимость металла достигала исторического значения в 121,785 доллара за тройскую унцию.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Биржевая цена золота впервые с января превысила $5 400 за унцию
2 марта, 02:56
 
