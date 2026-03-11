Рейтинг@Mail.ru
Виновники смерти Милошевича продолжают давить на Сербию, заявили в Скупщине - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:21 11.03.2026 (обновлено: 10:47 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/serbija-2079833068.html
Виновники смерти Милошевича продолжают давить на Сербию, заявили в Скупщине
Виновники смерти Милошевича продолжают давить на Сербию, заявили в Скупщине - РИА Новости, 11.03.2026
Виновники смерти Милошевича продолжают давить на Сербию, заявили в Скупщине
Страны Запада и НАТО, которые 20 лет назад свергли и довели до смерти в тюрьме экс-президента Югославии Слободана Милошевича, оказывают давление на Сербию и... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T02:21:00+03:00
2026-03-11T10:47:00+03:00
в мире
сербия
югославия
гаага
слободан милошевич
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147457/79/1474577905_0:91:1729:1063_1920x0_80_0_0_61a14463b607b9fd240237ce5d53d689.jpg
https://ria.ru/20260104/serbiya-2066355049.html
https://ria.ru/20251230/vuchich-2065772614.html
сербия
югославия
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147457/79/1474577905_94:0:1633:1154_1920x0_80_0_0_958595ff70857b12e492bee2ff38a9d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, югославия, гаага, слободан милошевич, нато
В мире, Сербия, Югославия, Гаага, Слободан Милошевич, НАТО
Виновники смерти Милошевича продолжают давить на Сербию, заявили в Скупщине

Депутат Торбица: Запад и НАТО пытаются устроить цветную революцию в Сербии

© AP Photo / Darko VojinovicБывший президент Югославии Слободан Милошевич
Бывший президент Югославии Слободан Милошевич - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Бывший президент Югославии Слободан Милошевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Страны Запада и НАТО, которые 20 лет назад свергли и довели до смерти в тюрьме экс-президента Югославии Слободана Милошевича, оказывают давление на Сербию и сейчас, пытаются устроить цветную революцию, заявил РИА Новости глава фракции партии "Движение социалистов" в Скупщине (парламенте) Сербии Боян Торбица.
В среду исполняется 20 лет с момента смерти Милошевича в тюрьме Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Вучич сравнил ситуацию в Венесуэле со свержением Милошевича в Югославии
4 января, 15:36
"Политическая идея, которую он создал, которой он жил, за которую боролся – правильная и единственная, которая может принести добро гражданам. Это идея свободной и единой Сербии. Мы и 20 лет спустя отстаиваем и пытаемся сохранить свободу Сербии. Потому что те же самые люди с Запада, которые тогда вынудили власти Сербии захватить и выдать Милошевича, держали его в тюрьме и, видя, что ни в тюрьме, как и на фронте в 1999 году не могли его победить, его убили", - сказал парламентарий.
По его словам, наследники тех западных политиков сейчас оказывают давление на Сербию, пытаются провести цветную революцию через послушных людей в республике уже больше года, с начала протестов студентов и оппозиции.
"Милошевич лучше всего знал, кто является другом и кто – недругом сербского народа. Сербия с тех пор не сильно отошла, осталась на той же стороне, с нами еще есть те государства, наши истинные друзья. Но, к сожалению, люди, которые свергли Милошевича и убили его, говорю о странах Запада, НАТО, никак не оставят Сербию в покое. Страна сейчас – намного серьезнее, сильнее и стабильнее в экономике и хозяйстве, промышленности и военном деле, но мы получили проблемы в наследство, что значит – Милошевич понял и раскрыл их намерения еще в 1990-х и пытался противостоять, но они оказались сильнее", - подчеркнул собеседник агентства.
Милошевич возглавлял Союзную республику Югославия с 1990 по 2000 годы. На период его правления пришелся распад этой страны вследствие гражданской войны, а также война за сохранение автономного края Косово в составе Югославии, кульминацией которой стали удары НАТО по югославской территории.
В июне 2001 года Белград выдал бывшего президента Гаагскому трибуналу. Судебный процесс над Милошевичем начался в феврале 2002 года. Политик скончался на 65-м году жизни от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года в тюремной камере Гаагского трибунала, где он находился под следствием почти пять лет. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены до конца.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Вучич вспомнил об ударах НАТО по Милошевичу на фоне атаки Киева
30 декабря 2025, 20:33
 
В миреСербияЮгославияГаагаСлободан МилошевичНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала