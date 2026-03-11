Виновники смерти Милошевича продолжают давить на Сербию, заявили в Скупщине

БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Страны Запада и НАТО, которые 20 лет назад свергли и довели до смерти в тюрьме экс-президента Югославии Слободана Милошевича, оказывают давление на Сербию и сейчас, пытаются устроить цветную революцию, заявил РИА Новости глава фракции партии "Движение социалистов" в Скупщине (парламенте) Сербии Боян Торбица.
В среду исполняется 20 лет с момента смерти Милошевича в тюрьме Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге.
"Политическая идея, которую он создал, которой он жил, за которую боролся – правильная и единственная, которая может принести добро гражданам. Это идея свободной и единой Сербии. Мы и 20 лет спустя отстаиваем и пытаемся сохранить свободу Сербии. Потому что те же самые люди с Запада, которые тогда вынудили власти Сербии захватить и выдать Милошевича, держали его в тюрьме и, видя, что ни в тюрьме, как и на фронте в 1999 году не могли его победить, его убили", - сказал парламентарий.
По его словам, наследники тех западных политиков сейчас оказывают давление на Сербию, пытаются провести цветную революцию через послушных людей в республике уже больше года, с начала протестов студентов и оппозиции.
"Милошевич лучше всего знал, кто является другом и кто – недругом сербского народа. Сербия с тех пор не сильно отошла, осталась на той же стороне, с нами еще есть те государства, наши истинные друзья. Но, к сожалению, люди, которые свергли Милошевича и убили его, говорю о странах Запада, НАТО, никак не оставят Сербию в покое. Страна сейчас – намного серьезнее, сильнее и стабильнее в экономике и хозяйстве, промышленности и военном деле, но мы получили проблемы в наследство, что значит – Милошевич понял и раскрыл их намерения еще в 1990-х и пытался противостоять, но они оказались сильнее", - подчеркнул собеседник агентства.
В июне 2001 года Белград выдал бывшего президента Гаагскому трибуналу. Судебный процесс над Милошевичем начался в феврале 2002 года. Политик скончался на 65-м году жизни от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года в тюремной камере Гаагского трибунала, где он находился под следствием почти пять лет. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены до конца.
