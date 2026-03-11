Виновники смерти Милошевича продолжают давить на Сербию, заявили в Скупщине

БЕЛГРАД, 11 мар – РИА Новости. Страны Запада и НАТО, которые 20 лет назад свергли и довели до смерти в тюрьме экс-президента Югославии Слободана Милошевича, оказывают давление на Сербию и сейчас, пытаются устроить цветную революцию, заявил РИА Новости глава фракции партии "Движение социалистов" в Скупщине (парламенте) Сербии Боян Торбица.

По его словам, наследники тех западных политиков сейчас оказывают давление на Сербию, пытаются провести цветную революцию через послушных людей в республике уже больше года, с начала протестов студентов и оппозиции.