СБУ активизировали дела о коррупции после жалоб иностранных компаний

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинские силовые структуры активизировали публикации о задержаниях чиновников по делам о хищениях средств, выделенных на строительство укрытий и оборонительных сооружений, после жалоб иностранных компаний на высокий уровень коррупции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам источника, ряд зарубежных компаний направлял обращения в посольства своих стран, указывая на многочисленные нарушения и злоупотребления при реализации проектов по оборудованию бомбоубежищ и укреплений.

"После этих жалоб СБУ и прокуратура начали активно публиковать сообщения о задержаниях чиновников, причастных к хищению средств", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что фигурантами дел чаще всего становятся чиновники низшего уровня.

В частности, украинские прокуроры сообщили о задержании сотрудницы городского совета Харьков , которая, по данным следствия, ещё в 2023 году заключила контракт с компанией на обустройство бомбоубежища по завышенной стоимости.