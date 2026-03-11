https://ria.ru/20260311/sbu-2080057185.html
СБУ активизировали дела о коррупции после жалоб иностранных компаний
2026-03-11T20:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
служба безопасности украины
харьков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_177:0:1246:802_1920x0_80_0_0_849b150b5ef6195d4aa71b24b88aeef4.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинские силовые структуры активизировали публикации о задержаниях чиновников по делам о хищениях средств, выделенных на строительство укрытий и оборонительных сооружений, после жалоб иностранных компаний на высокий уровень коррупции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам источника, ряд зарубежных компаний направлял обращения в посольства своих стран, указывая на многочисленные нарушения и злоупотребления при реализации проектов по оборудованию бомбоубежищ и укреплений.
"После этих жалоб СБУ
и прокуратура начали активно публиковать сообщения о задержаниях чиновников, причастных к хищению средств", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что фигурантами дел чаще всего становятся чиновники низшего уровня.
В частности, украинские прокуроры сообщили о задержании сотрудницы городского совета Харьков
, которая, по данным следствия, ещё в 2023 году заключила контракт с компанией на обустройство бомбоубежища по завышенной стоимости.
"Основные контракты, на которых были украдены миллиарды остаются засекречены, а главные коррупционеры региона продолжают занимать руководящие должности", — добавил источник.