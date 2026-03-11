Рейтинг@Mail.ru
СБУ активизировали дела о коррупции после жалоб иностранных компаний - РИА Новости, 11.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 11.03.2026
СБУ активизировали дела о коррупции после жалоб иностранных компаний
СБУ активизировали дела о коррупции после жалоб иностранных компаний
РИА Новости
2026
СБУ активизировали дела о коррупции после жалоб иностранных компаний

Нашивка СБУ
Нашивка СБУ
Нашивка СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украинские силовые структуры активизировали публикации о задержаниях чиновников по делам о хищениях средств, выделенных на строительство укрытий и оборонительных сооружений, после жалоб иностранных компаний на высокий уровень коррупции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам источника, ряд зарубежных компаний направлял обращения в посольства своих стран, указывая на многочисленные нарушения и злоупотребления при реализации проектов по оборудованию бомбоубежищ и укреплений.
"После этих жалоб СБУ и прокуратура начали активно публиковать сообщения о задержаниях чиновников, причастных к хищению средств", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что фигурантами дел чаще всего становятся чиновники низшего уровня.
В частности, украинские прокуроры сообщили о задержании сотрудницы городского совета Харьков, которая, по данным следствия, ещё в 2023 году заключила контракт с компанией на обустройство бомбоубежища по завышенной стоимости.
"Основные контракты, на которых были украдены миллиарды остаются засекречены, а главные коррупционеры региона продолжают занимать руководящие должности", — добавил источник.
