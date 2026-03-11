Рейтинг@Mail.ru
Экс-генерал СБУ начал угрожать Орбану и его семье - РИА Новости, 11.03.2026
18:30 11.03.2026 (обновлено: 22:23 11.03.2026)
Экс-генерал СБУ начал угрожать Орбану и его семье
Экс-генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко вслед за Владимиром Зеленским начал угрожать премьеру Венгрии Виктору Орбану. РИА Новости, 11.03.2026
Экс-генерал СБУ начал угрожать Орбану и его семье

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Экс-генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко вслед за Владимиром Зеленским начал угрожать премьеру Венгрии Виктору Орбану.
Глава киевского режима на прошлой неделе пригрозил политику встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки очередного кредита от ЕС для Киева.
«

"Адрес Орбана нашей организации не нужен. Мы знаем, где он живет, где он ночует, где пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается и так далее. <...> От кармы не уйдешь, не спрячешься и не откупишься никакими миллиардами. <...> Пусть Орбан подумает о своих пятерых детях, шести внуках", — заявил Омельченко в интервью телеканалу "Прямой".

Причиной таких высказываний, по словам экс-генерала СБУ, стала якобы антиукраинская позиция венгерского премьера.
Орбан после этого позвонил дочерям и призвал их относиться к угрозам серьезно, но не бояться.
