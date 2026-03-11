Рейтинг@Mail.ru
ЕС обсудит продление истекающих антироссийских санкций - РИА Новости, 11.03.2026
17:24 11.03.2026
ЕС обсудит продление истекающих антироссийских санкций
ЕС обсудит продление истекающих антироссийских санкций - РИА Новости, 11.03.2026
ЕС обсудит продление истекающих антироссийских санкций
Постоянные представители стран-членов Евросоюза проведут в среду вечером заседание для обсуждения продления на полгода истекающих 15 марта персональных санкций... РИА Новости, 11.03.2026
в мире
россия
венгрия
киев
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
венгрия
киев
в мире, россия, венгрия, киев, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Венгрия, Киев, Евросоюз, Санкции в отношении России
ЕС обсудит продление истекающих антироссийских санкций

РИА Новости: ЕС обсудит продление истекающих 15 марта антироссийских санкций

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза проведут в среду вечером заседание для обсуждения продления на полгода истекающих 15 марта персональных санкций против России, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник.
"Обсуждение по этой теме назначено сегодня на вечер", - сообщил собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Никакой российской нефти для мира: Европа знает, что делает
Вчера, 08:00
Как сообщил ранее РИА Новости европейский источник, по вопросу санкций пока нет консенсуса, поэтому их продление потребует дополнительного обсуждения.
Если постпреды смогут к 15 марта согласовать решение, оно поступит на формальное утверждение министрам стран ЕС, после чего санкции будут продлены до 15 сентября 2026 года. Если же постпреды не смогут договориться, вопрос о продлении повиснет на неопределенное время, однако в случае, если решение не удастся найти до 15 марта, санкции будут считаться утратившими силу.
Персональные санкции против России были введены еще в 2014 году и к настоящему моменту включают более 2,5 тысяч физлиц и организаций. Их активы в ЕС заморожены, им также запрещены поездки в страны сообщества, включая транзит. Этот список пересматривается и продлевается каждые 6 месяцев.
Венгрия из-за прекращения Киевом поставок нефти по трубопроводу "Дружба" последнее время блокирует как принятие 20-го пакета антироссийских санкций, так и выделение Украине 90 млрд евро кредита. Ожидается, что Будапешт может применить вето и на продление персональных санкций против РФ.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Суд ЕС отменяет до 20 процентов санкций против россиян, рассказал адвокат
10 марта, 05:46
 
