Санкции ЕС против России имеют признаки дискриминации, заявил адвокат

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Санкции ЕС против России, несмотря на их юридическую форму, на практике остаются инструментом внешней политики, заявил РИА Новости бельгийский адвокат Валериус Островскис, специализирующийся на санкциях ЕС.

"Санкции, хотя и реализуются посредством юридических инструментов, таких как решения Совета и регламенты, подлежащие судебному контролю, являются прежде всего инструментом внешней и оборонной политики ЕС . Следовательно, они носят преимущественно политический характер", - сказал он.

По мнению Островскиса, это подтверждается тем фактом, что многие лица, выигравшие судебные дела в Суде ЕС, продолжают оставаться в санкционных списках.

"На мой взгляд, эта практика действительно создаёт долгосрочный прецедент для применения санкций в будущих международных кризисах", - добавил адвокат.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций. Последний пакет санкций был принят ЕС в конце октября 2025 года.