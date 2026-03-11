Названа причина, по которой летевший в Якутск самолет вернулся в Красноярск

КРАСНОЯРСК, 11 мар - РИА Новости. Самолет, следовавший из Красноярска в Якутск, предварительно, решил вернуться в аэропорт вылета по технической причине, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ранее РИА Новости на основе сервиса отслеживания полетных данных выяснило, что самолет "России", следовавший из Красноярска в Якутск, подал кратковременный аварийный сингал и начал возвращение на аэродром вылета.