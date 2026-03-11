Рейтинг@Mail.ru
11:06 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/samolet-2079896830.html
Названа причина, по которой летевший в Якутск самолет вернулся в Красноярск
2026-03-11T11:06:00+03:00
2026-03-11T11:06:00+03:00
происшествия, красноярск, якутск, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Красноярск, Якутск, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Названа причина, по которой летевший в Якутск самолет вернулся в Красноярск

Вылетевший в Якутск борт "России" вернулся в аэропорт Красноярска по техпричине

© Фото : Авиакомпания "Россия"Самолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : Авиакомпания "Россия"
Самолет авиакомпании "Россия". Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 мар - РИА Новости. Самолет, следовавший из Красноярска в Якутск, предварительно, решил вернуться в аэропорт вылета по технической причине, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня в ходе выполнения рейса по маршруту КрасноярскЯкутск экипажем воздушного судна авиакомпании "Россия" по технической причине принято решение о возврате в аэропорт вылета... Красноярская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по факту возврата в аэропорт вылета воздушного судна авиакомпании "Россия"", - говорится в сообщении.
Ранее РИА Новости на основе сервиса отслеживания полетных данных выяснило, что самолет "России", следовавший из Красноярска в Якутск, подал кратковременный аварийный сингал и начал возвращение на аэродром вылета.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Самолет "России", вернувшийся в Красноярск, благополучно приземлился
ПроисшествияКрасноярскЯкутскЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
