Названа причина, по которой летевший в Якутск самолет вернулся в Красноярск
Названа причина, по которой летевший в Якутск самолет вернулся в Красноярск
Самолет, следовавший из Красноярска в Якутск, предварительно, решил вернуться в аэропорт вылета по технической причине, сообщает Западно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 11.03.2026
Названа причина, по которой летевший в Якутск самолет вернулся в Красноярск
Вылетевший в Якутск борт "России" вернулся в аэропорт Красноярска по техпричине