Борт, прервавший рейс в Якутск, пытается сесть в Красноярске
Борт, прервавший рейс в Якутск, пытается сесть в Красноярске - РИА Новости, 11.03.2026
Борт, прервавший рейс в Якутск, пытается сесть в Красноярске
Самолет, прервавший рейс в Якутск, пытается сесть в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе местного аэропорта. 11.03.2026
2026-03-11T08:41:00+03:00
2026-03-11T08:41:00+03:00
2026-03-11T13:30:00+03:00
Борт, прервавший рейс в Якутск, пытается сесть в Красноярске
Самолет, летевший из Красноярска в Якутск, по второму кругу заходит на посадку