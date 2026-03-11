Самолет, возвращающийся в Красноярск, не запрашивал аварийную посадку

КРАСНОЯРСК, 11 мар - РИА Новости. Экипаж самолета, возвращающегося после вылета из Красноярска обратно в аэропорт, не запрашивал аварийную посадку, предположительно, борт вернулся из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Красноярска.