Самолет, возвращающийся в Красноярск, не запрашивал аварийную посадку - РИА Новости, 11.03.2026
08:24 11.03.2026 (обновлено: 09:17 11.03.2026)
Самолет, возвращающийся в Красноярск, не запрашивал аварийную посадку
Самолет, возвращающийся в Красноярск, не запрашивал аварийную посадку
красноярск, происшествия, якутск
Красноярск, Происшествия, Якутск
Самолет, возвращающийся в Красноярск, не запрашивал аварийную посадку

РИА Новости: самолет, летевший из Красноярска, вернулся из-за сильного ветра

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолет Ан-148-100Е
Самолет Ан-148-100Е. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 мар - РИА Новости. Экипаж самолета, возвращающегося после вылета из Красноярска обратно в аэропорт, не запрашивал аварийную посадку, предположительно, борт вернулся из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Красноярска.
"Экипаж аварийную посадку не запрашивал, но у нас все <…> службы готовы… Вылетели из Красноярска в Якутск, развернулись из-за сильного ветра, предположительно, и вернулись, сейчас идут на посадку", - сказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы аэропорта, на борту 115 пассажиров и пять членов экипажа.
Ранее РИА Новости на основе сервиса отслеживания полетных данных выяснило, что самолет "России", следовавший из Красноярска в Якутск, подал кратковременный аварийный сингал, начал снижение и возвращается на аэродром вылета.
Самолет Омск-Москва вынужденно сел в Казани из-за самочувствия пассажира
КрасноярскПроисшествияЯкутск
 
 
Заголовок открываемого материала