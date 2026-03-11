https://ria.ru/20260311/samolet-2079858604.html
Самолет, возвращающийся в Красноярск, не запрашивал аварийную посадку
Самолет, возвращающийся в Красноярск, не запрашивал аварийную посадку - РИА Новости, 11.03.2026
Самолет, возвращающийся в Красноярск, не запрашивал аварийную посадку
Экипаж самолета, возвращающегося после вылета из Красноярска обратно в аэропорт, не запрашивал аварийную посадку, предположительно, борт вернулся из-за сильного
РИА Новости: самолет, летевший из Красноярска, вернулся из-за сильного ветра
КРАСНОЯРСК, 11 мар - РИА Новости. Экипаж самолета, возвращающегося после вылета из Красноярска обратно в аэропорт, не запрашивал аварийную посадку, предположительно, борт вернулся из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Красноярска.
"Экипаж аварийную посадку не запрашивал, но у нас все <…> службы готовы… Вылетели из Красноярска
в Якутск
, развернулись из-за сильного ветра, предположительно, и вернулись, сейчас идут на посадку", - сказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы аэропорта, на борту 115 пассажиров и пять членов экипажа.
Ранее РИА Новости на основе сервиса отслеживания полетных данных выяснило, что самолет "России", следовавший из Красноярска в Якутск, подал кратковременный аварийный сингал, начал снижение и возвращается на аэродром вылета.