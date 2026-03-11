https://ria.ru/20260311/ryabkov-2080055311.html
Рябков поговорил с номинированным председателем Конференции по ДНЯО
Рябков поговорил с номинированным председателем Конференции по ДНЯО - РИА Новости, 11.03.2026
Рябков поговорил с номинированным председателем Конференции по ДНЯО
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с номинированным председателем 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T19:48:00+03:00
2026-03-11T19:48:00+03:00
2026-03-11T19:48:00+03:00
в мире
россия
сергей рябков
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
https://ria.ru/20260307/ssha-2079114878.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей рябков, оон
В мире, Россия, Сергей Рябков, ООН
Рябков поговорил с номинированным председателем Конференции по ДНЯО
Рябков обсудил с номинированным председателем по ДНЯО иранскую ядерную программу
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с номинированным председателем 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) До Хунг Вьетом, который находится с визитом в России, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Одиннадцатого марта состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Алексеевича Рябкова с номинированным председателем 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), постоянным представителем Социалистической Республики Вьетнам при ООН
До Хунг Вьетом, прибывшим в Россию
для участия в Московской конференции по нераспространению", - говорится в сообщении
на сайте министерства.
В МИД РФ уточнили, что стороны провели обстоятельный обмен мнениями по теме контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, в том числе по ситуации вокруг иранской ядерной программы, в свете предстоящей Обзорной конференции ДНЯО.