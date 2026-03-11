Рябков поговорил с номинированным председателем Конференции по ДНЯО

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с номинированным председателем 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) До Хунг Вьетом, который находится с визитом в России, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ уточнили, что стороны провели обстоятельный обмен мнениями по теме контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, в том числе по ситуации вокруг иранской ядерной программы, в свете предстоящей Обзорной конференции ДНЯО.