Рейтинг@Mail.ru
Рябков поговорил с номинированным председателем Конференции по ДНЯО - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/ryabkov-2080055311.html
Рябков поговорил с номинированным председателем Конференции по ДНЯО
Рябков поговорил с номинированным председателем Конференции по ДНЯО - РИА Новости, 11.03.2026
Рябков поговорил с номинированным председателем Конференции по ДНЯО
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с номинированным председателем 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T19:48:00+03:00
2026-03-11T19:48:00+03:00
в мире
россия
сергей рябков
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
https://ria.ru/20260307/ssha-2079114878.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей рябков, оон
В мире, Россия, Сергей Рябков, ООН
Рябков поговорил с номинированным председателем Конференции по ДНЯО

Рябков обсудил с номинированным председателем по ДНЯО иранскую ядерную программу

© Фото : МИД РоссииЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : МИД России
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с номинированным председателем 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) До Хунг Вьетом, который находится с визитом в России, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Одиннадцатого марта состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Алексеевича Рябкова с номинированным председателем 11-й Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), постоянным представителем Социалистической Республики Вьетнам при ООН До Хунг Вьетом, прибывшим в Россию для участия в Московской конференции по нераспространению", - говорится в сообщении на сайте министерства.
В МИД РФ уточнили, что стороны провели обстоятельный обмен мнениями по теме контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, в том числе по ситуации вокруг иранской ядерной программы, в свете предстоящей Обзорной конференции ДНЯО.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
Сергей Рябков: США не стоит раскачивать лодку словами о ядерных испытаниях
7 марта, 14:00
 
В миреРоссияСергей РябковООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала