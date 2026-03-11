Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало, сколько БПЛА сбили возле КС "Русская"
17:33 11.03.2026 (обновлено: 17:48 11.03.2026)
Минобороны рассказало, сколько БПЛА сбили возле КС "Русская"
Минобороны рассказало, сколько БПЛА сбили возле КС "Русская"
Минобороны рассказало, сколько БПЛА сбили возле КС "Русская"
Ночью в среду в пространстве, прилегающем к компрессорной станции "Русская" на Кубани, сбиты четыре украинских беспилотника, два перехвачены авиацией, три, в... РИА Новости, 11.03.2026
россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), турецкий поток
Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Турецкий поток
Минобороны рассказало, сколько БПЛА сбили возле КС "Русская"

МО РФ: возле компрессорной станции "Русская" сбили 10 беспилотников

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Ночью в среду в пространстве, прилегающем к компрессорной станции "Русская" на Кубани, сбиты четыре украинских беспилотника, два перехвачены авиацией, три, в том числе два (в 4.04 и в 5.08) непосредственно над компрессорной станцией, уничтожены расчётами мобильных огневых групп, сообщило Минобороны РФ.
Кроме того, еще один украинский БПЛА самолетного типа сбит над компрессорной станцией днем в 15.58.
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
ВСУ атаковали компрессорную станцию "Голубого потока" 14 дронами
Вчера, 17:33
"Начиная с 23.47 10 марта до 5.08 11 марта, в прилегающем к станции воздушном пространстве четыре атаковавших украинских БПЛА самолетного типа были сбиты средствами российских зенитных ракетных войск, два украинских БПЛА перехвачено истребительной авиацией и три, в том числе два (в 4.04 и в 5.08) непосредственно над компрессорной станцией, уничтожены расчётами мобильных огневых групп", - говорится в сообщении.
В ночь на 11 марта киевский режим предпринял атаку с применением ударных беспилотников самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор на Кубани, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Целью была остановка поставок газа европейским потребителям.
Запорный кран на компрессорной станции Русская - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Благодаря ПВО атака Киева не нанесла ущерб КС "Русская", заявило Минобороны
Вчера, 17:36
 
РоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Турецкий поток
 
 
