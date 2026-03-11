https://ria.ru/20260311/russkaya-2080027375.html
Минобороны рассказало, сколько БПЛА сбили возле КС "Русская"
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Ночью в среду в пространстве, прилегающем к компрессорной станции "Русская" на Кубани, сбиты четыре украинских беспилотника, два перехвачены авиацией, три, в том числе два (в 4.04 и в 5.08) непосредственно над компрессорной станцией, уничтожены расчётами мобильных огневых групп, сообщило Минобороны РФ.
Кроме того, еще один украинский БПЛА самолетного типа сбит над компрессорной станцией днем в 15.58.
"Начиная с 23.47 10 марта до 5.08 11 марта, в прилегающем к станции воздушном пространстве четыре атаковавших украинских БПЛА самолетного типа были сбиты средствами российских зенитных ракетных войск, два украинских БПЛА перехвачено истребительной авиацией и три, в том числе два (в 4.04 и в 5.08) непосредственно над компрессорной станцией, уничтожены расчётами мобильных огневых групп", - говорится в сообщении.
В ночь на 11 марта киевский режим предпринял атаку с применением ударных беспилотников самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор на Кубани, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток
". Целью была остановка поставок газа европейским потребителям.