Минобороны рассказало, сколько БПЛА сбили возле КС "Русская"

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Ночью в среду в пространстве, прилегающем к компрессорной станции "Русская" на Кубани, сбиты четыре украинских беспилотника, два перехвачены авиацией, три, в том числе два (в 4.04 и в 5.08) непосредственно над компрессорной станцией, уничтожены расчётами мобильных огневых групп, сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, еще один украинский БПЛА самолетного типа сбит над компрессорной станцией днем в 15.58.

"Начиная с 23.47 10 марта до 5.08 11 марта, в прилегающем к станции воздушном пространстве четыре атаковавших украинских БПЛА самолетного типа были сбиты средствами российских зенитных ракетных войск, два украинских БПЛА перехвачено истребительной авиацией и три, в том числе два (в 4.04 и в 5.08) непосредственно над компрессорной станцией, уничтожены расчётами мобильных огневых групп", - говорится в сообщении.