Совет нацобороны Румынии разрешил США разместить военные силы в стране - РИА Новости, 11.03.2026
Высший совет национальной обороны Румынии одобрил запрос США о временном размещении на румынской территории военных сил и вооружения, сообщил президент страны... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:42:00+03:00
2026-03-11T14:42:00+03:00
2026-03-11T14:55:00+03:00
в мире
румыния
сша
ближний восток
никушор дан
румыния
сша
ближний восток
Новости
ru-RU
В мире, Румыния, США, Ближний Восток, Никушор Дан
Совет нацобороны Румынии разрешил США временно разместить военные силы в стране
КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Высший совет национальной обороны Румынии одобрил запрос США о временном размещении на румынской территории военных сил и вооружения, сообщил президент страны Никушор Дан.
В среду в Румынии
прошло заседание Высшего совета национальной обороны, в повестку которого входил анализ временного размещения на румынской территории военных сил США
, которые могут участвовать в операциях на Ближнем Востоке
.
""Пункт сегодняшнего обсуждения в Совете касался временного размещения в Румынии части американской военной техники и сил. Речь идет о самолётах-заправщиках, как уже обсуждалось в публичном пространстве, оборудовании для мониторинга и некотором оборудовании спутниковой связи, последнее в связи с системой противоракетной обороны "Девеселу", - заявил Дан
на брифинге.
Он подчеркнул, что это оборудование носит оборонительный характер и не оснащено реальным оружием.
Решение Совета передано на утверждение парламента. Совместное постоянное бюро созывает совместное пленарное заседание обеих палат парламента в 14.30 (15.30 мск).
В мае 2016 года в румынской коммуне Девеселу заработала американская наземная стационарная часть комплекса Aegis Ashore, приспособленная для пуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.