Совет нацобороны Румынии разрешил США разместить военные силы в стране
14:42 11.03.2026 (обновлено: 14:55 11.03.2026)
Совет нацобороны Румынии разрешил США разместить военные силы в стране
Совет нацобороны Румынии разрешил США разместить военные силы в стране
Совет нацобороны Румынии разрешил США разместить военные силы в стране
Высший совет национальной обороны Румынии одобрил запрос США о временном размещении на румынской территории военных сил и вооружения, сообщил президент страны
РИА Новости
в мире, румыния, сша, ближний восток, никушор дан
В мире, Румыния, США, Ближний Восток, Никушор Дан
Совет нацобороны Румынии разрешил США разместить военные силы в стране

Совет нацобороны Румынии разрешил США временно разместить военные силы в стране

© REUTERS / George CalinАмериканские военные на авиабазе в населенном пункте Михаил-Когэлничану, Румыния
Американские военные на авиабазе в населенном пункте Михаил-Когэлничану, Румыния - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / George Calin
Американские военные на авиабазе в населенном пункте Михаил-Когэлничану, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Высший совет национальной обороны Румынии одобрил запрос США о временном размещении на румынской территории военных сил и вооружения, сообщил президент страны Никушор Дан.
В среду в Румынии прошло заседание Высшего совета национальной обороны, в повестку которого входил анализ временного размещения на румынской территории военных сил США, которые могут участвовать в операциях на Ближнем Востоке.
""Пункт сегодняшнего обсуждения в Совете касался временного размещения в Румынии части американской военной техники и сил. Речь идет о самолётах-заправщиках, как уже обсуждалось в публичном пространстве, оборудовании для мониторинга и некотором оборудовании спутниковой связи, последнее в связи с системой противоракетной обороны "Девеселу", - заявил Дан на брифинге.
Он подчеркнул, что это оборудование носит оборонительный характер и не оснащено реальным оружием.
Решение Совета передано на утверждение парламента. Совместное постоянное бюро созывает совместное пленарное заседание обеих палат парламента в 14.30 (15.30 мск).
В мае 2016 года в румынской коммуне Девеселу заработала американская наземная стационарная часть комплекса Aegis Ashore, приспособленная для пуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
