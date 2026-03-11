Совет нацобороны Румынии разрешил США разместить военные силы в стране

Американские военные на авиабазе в населенном пункте Михаил-Когэлничану, Румыния. Архивное фото

КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Высший совет национальной обороны Румынии одобрил запрос США о временном размещении на румынской территории военных сил и вооружения, сообщил президент страны Никушор Дан.

В среду в Румынии прошло заседание Высшего совета национальной обороны, в повестку которого входил анализ временного размещения на румынской территории военных сил США , которые могут участвовать в операциях на Ближнем Востоке

""Пункт сегодняшнего обсуждения в Совете касался временного размещения в Румынии части американской военной техники и сил. Речь идет о самолётах-заправщиках, как уже обсуждалось в публичном пространстве, оборудовании для мониторинга и некотором оборудовании спутниковой связи, последнее в связи с системой противоракетной обороны "Девеселу", - заявил Дан на брифинге.

Он подчеркнул, что это оборудование носит оборонительный характер и не оснащено реальным оружием.

Решение Совета передано на утверждение парламента. Совместное постоянное бюро созывает совместное пленарное заседание обеих палат парламента в 14.30 (15.30 мск).

В мае 2016 года в румынской коммуне Девеселу заработала американская наземная стационарная часть комплекса Aegis Ashore, приспособленная для пуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности.