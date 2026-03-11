Рейтинг@Mail.ru
15:41 11.03.2026
СМИ: Румыния станет целью ответных ударов, если предоставит авиабазу США
в мире
румыния
сша
иран
министерство обороны сша
нато
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, румыния, сша, иран, министерство обороны сша, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Румыния, США, Иран, Министерство обороны США, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Andreea AlexandruВоенная техника США прибывает на авиабазу Михаила Когэлничану в Румынии
Военная техника США прибывает на авиабазу Михаила Когэлничану в Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Румыния может стать целью для ответных ударов, если позволит США использовать румынскую авиабазу для размещения американских военных и истребителей, сообщил портал Defense Romania.
В среду в Румынии проходит заседание Высшего совета национальной обороны, в повестку которого входит анализ временного размещения на румынской территории военных сил США, которые могут участвовать в операциях на Ближнем Востоке.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Пезешкиан назвал базы США на Ближнем Востоке мишенью для ударов ВС Ирана
Вчера, 11:23
"Использование базы имени Михаила Когэлничану для дозаправки и логистических миссий в условиях активного конфликта с Ираном поднимает ставки национальной безопасности на беспрецедентный уровень. Статус базы как стратегического пункта запуска американских истребителей дает Соединенным Штатам незаменимое географическое преимущество, но автоматически помещает Румынию на карту потенциальных целей для иранского ответного удара, хотя и труднодостижимых", - отмечает портал.
Совет может одобрить запрос Пентагона на базе закона от 2006 года, который разрешает размещение и ротацию американских войск на территории Румынии.
Портал отмечает, что база в Констанце является единственной, способной принимать и обслуживать крупногабаритные военные самолеты, необходимые для дальних перелетов в зону боевых действий.
Румынские СМИ отмечают, что база имени Михаила Когэлничану уже функционировала как воздушный мост для конфликтов в Ираке и Афганистане, и "нынешний отказ будет воспринят как лишение статуса стратегического партнера на восточном фланге НАТО".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Иран нанес ракетный удар по базе США в Иракском Курдистане, заявил КСИР
10 марта, 10:02
 
