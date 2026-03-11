СМИ: Румыния станет целью ответных ударов, если предоставит авиабазу США

КИШИНЕВ, 11 мар - РИА Новости. Румыния может стать целью для ответных ударов, если позволит США использовать румынскую авиабазу для размещения американских военных и истребителей, сообщил портал Defense Romania.
В среду в Румынии проходит заседание Высшего совета национальной обороны, в повестку которого входит анализ временного размещения на румынской территории военных сил США, которые могут участвовать в операциях на Ближнем Востоке.
"Использование базы имени Михаила Когэлничану для дозаправки и логистических миссий в условиях активного конфликта с Ираном поднимает ставки национальной безопасности на беспрецедентный уровень. Статус базы как стратегического пункта запуска американских истребителей дает Соединенным Штатам незаменимое географическое преимущество, но автоматически помещает Румынию на карту потенциальных целей для иранского ответного удара, хотя и труднодостижимых", - отмечает портал.
Совет может одобрить запрос Пентагона на базе закона от 2006 года, который разрешает размещение и ротацию американских войск на территории Румынии.
Портал отмечает, что база в Констанце является единственной, способной принимать и обслуживать крупногабаритные военные самолеты, необходимые для дальних перелетов в зону боевых действий.
Румынские СМИ отмечают, что база имени Михаила Когэлничану уже функционировала как воздушный мост для конфликтов в Ираке и Афганистане, и "нынешний отказ будет воспринят как лишение статуса стратегического партнера на восточном фланге НАТО".