В РСТ предложили создать общий фонд помощи туристам

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) предлагает реформировать систему финансовых гарантий в туризме, создав единый фонд, который будет пополняться взносами с каждого туриста, как самостоятельного, так и организованного, что позволит оперативно решать проблемы с вывозом застрявших за рубежом путешественников, рассказал президент РСТ Илья Уманский.

Согласно рекомендациям МИД и Минэкономразвития , ряд стран Ближнего Востока признаны небезопасными и туроператоры обязаны вернуть средства за туры в эти страны в полном объеме тем туристам, кто не захочет перебронироваться на другие направления.

На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что министерство подготовило проекты распоряжений правительства - о возврате туристам денег за счет фонда персональной ответственности туроператоров и об отсрочке уплаты взносов в этот фонд для туроператоров на три месяца - с 15 апреля по 15 июля.

"Мы выступаем за дальнейшее развитие механизма защиты интересов наших туристов за рубежом и предлагаем создание отраслевого фонда, который бы наполнялся "по копеечке" с каждого туриста независимо от того, каким образом он отправился за рубеж - самостоятельно или через туроператора. И чтобы этот фонд находился в руках Минэкономразвития, а в случае возникновения сложной ситуации по решению министерства мог расходоваться или на компенсацию, или на возврат людей домой", - сказал Уманский в рамках выставки MIIT.

По его словам, нынешняя система с фондами персональной ответственности туроператоров показала свою ограниченность в кризисной ситуации. Хотя Минэкономразвития приняло правильное решение, разрешив использовать эти средства на вывоз туристов, механизм не охватывает всех проблем.

Уманский обратил внимание, что многие туристы путешествуют самостоятельно или покупают только наземное обслуживание без перевозки, и в случае проблем с авиакомпаниями фонды туроператоров не могут помочь таким путешественникам.