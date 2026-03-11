В России появится новый ГОСТ на полутвердый сыр

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на полутвердый сыр, теперь можно будет производить его на основе сырья микробного происхождения, рассказали РИА Новости в ведомстве.

« "Требования к сырью и ингредиентам для производства сыров сохранились на высоком уровне, дополнительно к молокосвертывающим ферментам животного происхождения включены разрешенные к применению химозины микробного происхождения, используемые в зарубежной и отечественной практике сыроделия, обладающие высокой степенью очистки и обеспечивающие хорошее качество готового продукта", - прокомментировали в Росстандарте.

Новые требования вступят в силу в январе 2027 года. Как отметили в ведомстве, многие предприятия уже готовы к переходу.

При этом изменены требования к размерам и массе сыра. Так, можно будет выпускать более мелкие головки. У российского сыра пороговая масса снижена до 4 килограммов с 4,7 килограмма, а у голландского - до 1,3 килограмма с 1,8 килограмма. Одновременно с этим увеличена максимальная ширина голландского сыра - до 20 сантиметров с 15 сантиметров.

Вместе с тем появится возможность производить сыр в форме евроблока - прямоугольного бруска со слегка выпуклыми боковыми поверхностями и округленными гранями. Масса головки сыра в такой форме не должна превышать 24 килограммов.

Помимо этого, легкий сыр (масса нетто от 0,01 до 3 килограммов) можно будет продавать в упаковке тертым или в другой произвольной форме: брусках, слайсах и кубиках.

"Стандарт дополнен возможностью реализации сыра в фасованном потребительскими порциями виде. Это обеспечивает прослеживаемость сыров и возможность потребителя получать продукт непосредственно от производителей, а не от предприятий-фасовщиков", - объяснили в ведомстве.

Требования к массовой доле жира в сыре не изменились, однако теперь допускаются отклонения от нормы до 2%.

« "Стандарт в новой редакции позволит обеспечить высокий уровень качества сыров и повысить доверие потребителя к отечественному производителю, который сейчас имеет хорошие возможности как в сырьевом, так и в технологическом обеспечении процесса", - подчеркнули в Росстандарте.