Рейтинг@Mail.ru
В России появится новый ГОСТ на полутвердый сыр - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:34 11.03.2026 (обновлено: 03:16 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/rosstandart-2079828845.html
В России появится новый ГОСТ на полутвердый сыр
В России появится новый ГОСТ на полутвердый сыр - РИА Новости, 11.03.2026
В России появится новый ГОСТ на полутвердый сыр
Росстандарт принял новый ГОСТ на полутвердый сыр, теперь можно будет производить его на основе сырья микробного происхождения, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T01:34:00+03:00
2026-03-11T03:16:00+03:00
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
общество
еда
питание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100523/82/1005238261_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_aeba610a92d6a38e85a23ad1c3c27544.jpg
https://ria.ru/20260305/gost-2078621592.html
https://ria.ru/20260310/vino-2079597179.html
https://ria.ru/20260305/gost-2078632822.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100523/82/1005238261_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_cba6ce4825556f4564f7d3f3ddeeb492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), общество, еда, питание
Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Общество, Еда, Питание
В России появится новый ГОСТ на полутвердый сыр

РИА Новости: Росстандарт принял новый ГОСТ на полутвердый сыр

© Fotolia / contrastwerkstattПроизводство сыра
Производство сыра - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Fotolia / contrastwerkstatt
Производство сыра. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Росстандарт принял новый ГОСТ на полутвердый сыр, теперь можно будет производить его на основе сырья микробного происхождения, рассказали РИА Новости в ведомстве.
«
"Требования к сырью и ингредиентам для производства сыров сохранились на высоком уровне, дополнительно к молокосвертывающим ферментам животного происхождения включены разрешенные к применению химозины микробного происхождения, используемые в зарубежной и отечественной практике сыроделия, обладающие высокой степенью очистки и обеспечивающие хорошее качество готового продукта", - прокомментировали в Росстандарте.
Творог - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В России появится новый ГОСТ на творог
5 марта, 01:34
Новые требования вступят в силу в январе 2027 года. Как отметили в ведомстве, многие предприятия уже готовы к переходу.
При этом изменены требования к размерам и массе сыра. Так, можно будет выпускать более мелкие головки. У российского сыра пороговая масса снижена до 4 килограммов с 4,7 килограмма, а у голландского - до 1,3 килограмма с 1,8 килограмма. Одновременно с этим увеличена максимальная ширина голландского сыра - до 20 сантиметров с 15 сантиметров.
Вместе с тем появится возможность производить сыр в форме евроблока - прямоугольного бруска со слегка выпуклыми боковыми поверхностями и округленными гранями. Масса головки сыра в такой форме не должна превышать 24 килограммов.
Помимо этого, легкий сыр (масса нетто от 0,01 до 3 килограммов) можно будет продавать в упаковке тертым или в другой произвольной форме: брусках, слайсах и кубиках.
Линия розлива игристых вин на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В России появится ГОСТ на национальные игристые вина
10 марта, 04:32
"Стандарт дополнен возможностью реализации сыра в фасованном потребительскими порциями виде. Это обеспечивает прослеживаемость сыров и возможность потребителя получать продукт непосредственно от производителей, а не от предприятий-фасовщиков", - объяснили в ведомстве.
Требования к массовой доле жира в сыре не изменились, однако теперь допускаются отклонения от нормы до 2%.
«
"Стандарт в новой редакции позволит обеспечить высокий уровень качества сыров и повысить доверие потребителя к отечественному производителю, который сейчас имеет хорошие возможности как в сырьевом, так и в технологическом обеспечении процесса", - подчеркнули в Росстандарте.
Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.
Выпечка хлеба - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В России появились правила по сроку годности хлеба
5 марта, 04:13
 
РоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)ОбществоЕдаПитание
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала