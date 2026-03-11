https://ria.ru/20260311/rossiya-2079899801.html
Песков: Россия признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине
Песков: Россия признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине - РИА Новости, 11.03.2026
Песков: Россия признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине
Россия приветствует усилия президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию и признательна за них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.03.2026
Песков: Россия признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине
Песков: Россия приветствует усилия Трампа по урегулированию на Украине