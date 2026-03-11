Мирошник прокомментировал удар ВСУ по Брянску

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия сделает все возможное, чтобы виновные в ударе ракетами по Брянску понесли заслуженное наказание, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По его мнению, такие атаки не являются спонтанными и случайными. Мирошник добавил, что Зеленский осознает, что потеря интереса к украинской проблеме может привести к ослаблению поддержки со стороны Запада, поэтому власти Украины делают все возможное для того, чтобы ВСУ оставались в западном медийном поле, даже если это происходит в негативном контексте.
"Реакция правозащитных структур и международных организаций должна быть однозначной и жесткой. Но к настоящему времени мы так и не услышали ничего подобного на международных площадках и со стороны иностранных исполнительных органов", – подчеркнул он.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.