Рейтинг@Mail.ru
Мирошник прокомментировал удар ВСУ по Брянску - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/rossija-2079939205.html
Мирошник прокомментировал удар ВСУ по Брянску
Мирошник прокомментировал удар ВСУ по Брянску - РИА Новости, 11.03.2026
Мирошник прокомментировал удар ВСУ по Брянску
Россия сделает все возможное, чтобы виновные в ударе ракетами по Брянску понесли заслуженное наказание, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД РФ... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:11:00+03:00
2026-03-11T13:11:00+03:00
в мире
россия
брянск
украина
родион мирошник
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069334587_0:268:3077:1998_1920x0_80_0_0_af7343614c14494338e97df9c4b8d63f.jpg
https://ria.ru/20260311/peskov-2079926729.html
https://ria.ru/20260311/bryansk-2079899713.html
россия
брянск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069334587_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e7c81373e1b3cde443c3c4fc9607a530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, брянск, украина, родион мирошник, александр богомаз, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Брянск, Украина, Родион Мирошник, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Мирошник прокомментировал удар ВСУ по Брянску

Мирошник: РФ сделает все, чтобы виновные в ударе по Брянску понесли наказание

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия сделает все возможное, чтобы виновные в ударе ракетами по Брянску понесли заслуженное наказание, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Дипломат отметил, что в атаке ВСУ на Брянск можно усмотреть все основные признаки военного преступления. Он пояснил, что произошедшее может быть квалифицировано как преднамеренный или непреднамеренный удар по гражданским жителям с использованием средств поражения взрывного действия.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
ВСУ не смогли бы ударить по Брянску без помощи Британии, заявил Песков
Вчера, 12:33
"Российским специалистам не составит труда вычислить ответственных за этот удар и другие обстоятельства трагедии. Поэтому Россия сделает все возможное, чтобы виновные понесли заслуженное наказание в рамках нашего законодательства. Пусть они, что называется, ходят и оглядываются", - сказал Мирошник.
По его мнению, такие атаки не являются спонтанными и случайными. Мирошник добавил, что Зеленский осознает, что потеря интереса к украинской проблеме может привести к ослаблению поддержки со стороны Запада, поэтому власти Украины делают все возможное для того, чтобы ВСУ оставались в западном медийном поле, даже если это происходит в негативном контексте.
"Реакция правозащитных структур и международных организаций должна быть однозначной и жесткой. Но к настоящему времени мы так и не услышали ничего подобного на международных площадках и со стороны иностранных исполнительных органов", – подчеркнул он.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Брянской области рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ
Вчера, 11:13
 
В миреРоссияБрянскУкраинаРодион МирошникАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала