Россия принимает меры безопасности из-за действий Украина, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 11.03.2026
Россия принимает меры безопасности из-за действий Украина, заявил Песков
Россия принимает меры безопасности из-за действий Украина, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2026
Россия принимает меры безопасности из-за действий Украина, заявил Песков
Россия принимает системные меры по обеспечению безопасности своих граждан на фоне действий киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,... РИА Новости, 11.03.2026
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
украина
общество
россия, дмитрий песков, украина, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Украина, Общество
Россия принимает меры безопасности из-за действий Украина, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия принимает системные меры по обеспечению безопасности своих граждан на фоне действий киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря об ограничениях интернета.
"Принимаются системные меры по обеспечению безопасности граждан. По мере того, как киевский режим применяет все более изощренные методы для атак, необходимы более технологичные меры, ответные, с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с ограничением интернета в регионах страны.
В Кремле ответили на вопрос об ограничении мобильного интернета
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковУкраинаОбщество
 
 
