Роскомнадзор заблокировал в соцсетях более 25 тысяч материалов в соцсетях

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал в российских соцсетях более 25 тысяч материалов с запрещенной информацией, включая ЛГБТ*-контент, в январе-феврале 2026 года, заявили РИА Новости в ведомстве.

"За два месяца 2026 года было заблокировано более 25 тысяч запрещенных материалов", - сообщили там.

Отмечается, что чаще всего встречался ЛГБТ*-контент, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность, средства обхода блокировки и продажа алкоголя.