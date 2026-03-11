Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор заблокировал в соцсетях более 25 тысяч материалов в соцсетях - РИА Новости, 11.03.2026
06:23 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/roskomnadzor-2079849863.html
Роскомнадзор заблокировал в соцсетях более 25 тысяч материалов в соцсетях
Роскомнадзор заблокировал в соцсетях более 25 тысяч материалов в соцсетях - РИА Новости, 11.03.2026
Роскомнадзор заблокировал в соцсетях более 25 тысяч материалов в соцсетях
Роскомнадзор заблокировал в российских соцсетях более 25 тысяч материалов с запрещенной информацией, включая ЛГБТ*-контент, в январе-феврале 2026 года, заявили... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T06:23:00+03:00
2026-03-11T06:23:00+03:00
россия
россия
2026
Роскомнадзор заблокировал в соцсетях более 25 тысяч материалов в соцсетях

РИА Новости: РКН заблокировал более 25 тысяч запрещенных материалов в соцсетях

Иконки социальных сетей на экране телефона
Иконки социальных сетей на экране телефона - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Jenny Kane
Иконки социальных сетей на экране телефона. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал в российских соцсетях более 25 тысяч материалов с запрещенной информацией, включая ЛГБТ*-контент, в январе-феврале 2026 года, заявили РИА Новости в ведомстве.
"За два месяца 2026 года было заблокировано более 25 тысяч запрещенных материалов", - сообщили там.
Отмечается, что чаще всего встречался ЛГБТ*-контент, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность, средства обхода блокировки и продажа алкоголя.
* Движение, признанное экстремистским и запрещенное в России
