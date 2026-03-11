Рейтинг@Mail.ru
В Россию через Армению вывезли 150 сотрудников "Росатома" с АЭС "Бушер"
13:30 11.03.2026
В Россию через Армению вывезли 150 сотрудников "Росатома" с АЭС "Бушер"
В Россию через Армению вывезли 150 сотрудников "Росатома" с АЭС "Бушер"
В Россию через Армению вывезли 150 сотрудников "Росатома" с АЭС "Бушер"

Лихачев: в Россию через Армению вывезли 150 сотрудников "Росатома" с АЭС "Бушер"

© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
АЭС "Бушер". Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Второй этап эвакуации российского персонала и членов их семей с иранской АЭС "Бушер" завершился в ночь на среду, через Армению в Россию направляются 150 человек, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Сегодня ночью у нас завершился очередной этап эвакуации наших работников. 150 человек несколько дней назад покинули станцию "Бушер" и ночью пересекли границу с Арменией, уже находятся на пути в нашу страну. Это второй этап, второй уровень эвакуации", - сказал Лихачев журналистам.
Лихачев выразил благодарность министерству иностранных дел РФ, российским силовым структурам и руководству Ирана и Армении за проведение этой эвакуации.
Часть российского персонала сейчас задействована в обслуживании оборудования на площадке строительства новых блоков АЭС "Бушер", отмечал глава "Росатома" ранее. Хотя строительство новых блоков АЭС "Бушер" временно приостановлено, этот проект останется в приоритетах "Росатома", подчеркивал Лихачев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Лихачев оценил ситуацию в районе иранской АЭС "Бушер"
9 марта, 11:04
