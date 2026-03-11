В Россию через Армению вывезли 150 сотрудников "Росатома" с АЭС "Бушер"

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Второй этап эвакуации российского персонала и членов их семей с иранской АЭС "Бушер" завершился в ночь на среду, через Армению в Россию направляются 150 человек, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.