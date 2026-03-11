В Россию через Армению вывезли 150 сотрудников "Росатома" с АЭС "Бушер"

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Второй этап эвакуации российского персонала и членов их семей с иранской АЭС "Бушер" завершился в ночь на среду, через Армению в Россию направляются 150 человек, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Лихачев выразил благодарность министерству иностранных дел РФ, российским силовым структурам и руководству Ирана и Армении за проведение этой эвакуации.
Часть российского персонала сейчас задействована в обслуживании оборудования на площадке строительства новых блоков АЭС "Бушер", отмечал глава "Росатома" ранее. Хотя строительство новых блоков АЭС "Бушер" временно приостановлено, этот проект останется в приоритетах "Росатома", подчеркивал Лихачев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
