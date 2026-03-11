Рейтинг@Mail.ru
Три рейса "Аэрофлота" задержали из-за временного закрытия аэропорта Пхукета - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 11.03.2026 (обновлено: 16:40 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/rejs-2080008477.html
Три рейса "Аэрофлота" задержали из-за временного закрытия аэропорта Пхукета
Три рейса "Аэрофлота" задержали из-за временного закрытия аэропорта Пхукета - РИА Новости, 11.03.2026
Три рейса "Аэрофлота" задержали из-за временного закрытия аэропорта Пхукета
Три рейса авиакомпании "Аэрофлот" задержали в связи с временным закрытием в среду аэропорта Пхукета, один самолет вынужденно приземлился в Бангкоке, сообщил... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T16:39:00+03:00
2026-03-11T16:40:00+03:00
пхукет (остров)
бангкок
москва
аэрофлот
air india express
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154886/49/1548864925_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_247c78cb8f1338678e9ab0d09aa0dbeb.jpg
https://ria.ru/20260310/tailand-2079710274.html
https://ria.ru/20260311/samolet-2079888181.html
пхукет (остров)
бангкок
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154886/49/1548864925_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00fb506efee10893ae07297e43009886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пхукет (остров), бангкок, москва, аэрофлот, air india express
Пхукет (остров), Бангкок, Москва, Аэрофлот, Air India Express

Три рейса "Аэрофлота" задержали из-за временного закрытия аэропорта Пхукета

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта на острове Пхукет
Здание международного аэропорта на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Здание международного аэропорта на острове Пхукет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Три рейса авиакомпании "Аэрофлот" задержали в связи с временным закрытием в среду аэропорта Пхукета, один самолет вынужденно приземлился в Бангкоке, сообщил авиаперевозчик.
В среду пресс-служба аэропорта Пхукета рассказала о жесткой посадке самолета Air India Express и приостановке работы воздушной гавани. Сейчас аэропорт работает и принял первые рейсы.
Бангкок - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Посол России в Таиланде рассказал о сотнях обращений из-за отмены рейсов
10 марта, 15:12
"В связи с временным закрытием 11 марта аэропорта Пхукета на вылет и прилет воздушных судов по причине аварийной посадки самолета индийской авиакомпании "Аэрофлот" вынужден был задержать рейсы SU279 и SU285 в Москву, а также SU661 в Иркутск", - говорится в сообщении компании.
Самолет рейса SU660 Иркутск-Пхукет совершил посадку в аэропорту Бангкока по причине закрытия аэропорта пункта назначения, уточнил перевозчик.
Пассажиров этих рейсов разместили в здании аэровокзала, им предоставили питание и напитки, отметила организация.
Перелет самолета из Бангкока в Пхукет запланировали на 17.00 мск, добавил "Аэрофлот".
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Azur Air корректирует расписание из-за остановки работы аэропорта Пхукета
Вчера, 10:35
 
Пхукет (остров)БангкокМоскваАэрофлотAir India Express
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала