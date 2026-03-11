https://ria.ru/20260311/rejs-2080008477.html
Три рейса "Аэрофлота" задержали из-за временного закрытия аэропорта Пхукета
Три рейса "Аэрофлота" задержали из-за временного закрытия аэропорта Пхукета - РИА Новости, 11.03.2026
Три рейса "Аэрофлота" задержали из-за временного закрытия аэропорта Пхукета
Три рейса авиакомпании "Аэрофлот" задержали в связи с временным закрытием в среду аэропорта Пхукета, один самолет вынужденно приземлился в Бангкоке, сообщил... РИА Новости, 11.03.2026
пхукет (остров)
бангкок
москва
аэрофлот
air india express
