Эксперт оценила затраты бизнеса на ребрендинг из-за закона о русском языке

Для среднего бизнеса (рестораны, фитнес-клубы, клиники с несколькими точками) ребрендинг может выйти в несколько миллионов. Один объект - 200-400 тысяч на фасад и наружную рекламу. Сеть из десяти точек - 2-4 миллиона только на вывески. Плюс централизованный ребрендинг и обновление всей рекламной продукции, итоговый чек - 5-10 миллионов рублей. Для крупных федеральных сетей речь идет о десятках миллионов: замена навигации в торговых центрах, рекламных панелей, упаковки, переработка брендбуков и рекламных кампаний.