Эксперт оценила затраты бизнеса на ребрендинг из-за закона о русском языке

2026-03-11T14:11:00+03:00
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Основатель и руководитель маркетингового агентства OMYLAB Александра Горохова рассказала, во сколько обойдется для бизнеса ребрендинг из-за закона о русском языке.
Эксперт пояснила интернет-порталу "Газета.ru"
, что если говорить о малом бизнесе (кофейня, салон красоты, студия танцев), то простая несветовая вывеска с демонтажем и монтажом сегодня обходится примерно в 30–50 тысяч рублей. Световая объемная конструкция - примерно 80-150 тысяч. К вывеске также добавляются: переделка логотипа и айдентики, переработка сайта, замена меню, прайсов, POS-материалов, печать упаковки или расходников.
Для среднего бизнеса (рестораны, фитнес-клубы, клиники с несколькими точками) ребрендинг может выйти в несколько миллионов. Один объект - 200-400 тысяч на фасад и наружную рекламу. Сеть из десяти точек - 2-4 миллиона только на вывески. Плюс централизованный ребрендинг и обновление всей рекламной продукции, итоговый чек - 5-10 миллионов рублей. Для крупных федеральных сетей речь идет о десятках миллионов: замена навигации в торговых центрах, рекламных панелей, упаковки, переработка брендбуков и рекламных кампаний.