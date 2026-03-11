В Кабардино-Балкарии врачи выходили новорожденную легче полукилограмма

НАЛЬЧИК, 11 мар – РИА Новости. Врачи перинатального центра Кабардино-Балкарии выходили девочку, родившуюся весом менее 500 граммов, ее выписали домой через полгода с весом более 2,7 килограмма, сообщили в региональном минздраве.

По данным минздрава, женщина поступила с преждевременными родами на шестом месяце беременности, ей провели кесарево сечение, а новорожденную перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.

"В течение последующих двух с половиной месяцев медперсонал и специалисты всех уровней боролись за жизнь малышки. В результате девочка начала самостоятельно дышать и была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких", - добавили в министерстве, отметив, что постепенно у ребенка восстановились основные функции организма.