В Кабардино-Балкарии врачи выходили новорожденную легче полукилограмма
18:22 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/rebenok-2080038971.html
В Кабардино-Балкарии врачи выходили новорожденную легче полукилограмма
В Кабардино-Балкарии врачи выходили новорожденную легче полукилограмма
В Кабардино-Балкарии врачи выходили новорожденную легче полукилограмма

В Кабардино-Балкарии врачи выходили новорожденную весом менее полукилограмма

Новорожденный ребенок в реанимационном боксе в палате роддома
Новорожденный ребенок в реанимационном боксе в палате роддома
© РИА Новости / Павел Бедняков
Новорожденный ребенок в реанимационном боксе в палате роддома . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 11 мар – РИА Новости. Врачи перинатального центра Кабардино-Балкарии выходили девочку, родившуюся весом менее 500 граммов, ее выписали домой через полгода с весом более 2,7 килограмма, сообщили в региональном минздраве.
"В перинатальном центре в октябре прошлого года на свет появилась девочка весом 495 граммов в крайне тяжелом состоянии, но благодаря экстренным действиям и профессионализму специалистов ребенка удалось спасти. И уже в марте этого года ее выписали с весом 2770 граммов в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, женщина поступила с преждевременными родами на шестом месяце беременности, ей провели кесарево сечение, а новорожденную перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.
"В течение последующих двух с половиной месяцев медперсонал и специалисты всех уровней боролись за жизнь малышки. В результате девочка начала самостоятельно дышать и была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких", - добавили в министерстве, отметив, что постепенно у ребенка восстановились основные функции организма.
