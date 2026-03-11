Путин обсудил с Алиевым ситуацию вокруг Ирана

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин обсудил по телефону с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым ситуацию вокруг Ирана, сообщила пресс-служба Кремля.
"При обмене мнениями по текущей ситуации в Ближневосточном регионе лидеры высказались за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование нынешнего острого конфликта политико-дипломатическими средствами", — говорится в релизе.
Путин поблагодарил Алиева за содействие в эвакуации россиян из ИРИ, а также при доставке гуманитарной помощи, отправленной Москвой иранцам.
Президенты подтвердили настрой на развитие сотрудничества России и Азербайджана.
Военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами.
В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.