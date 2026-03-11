Пострадавшая при атаке дрона белгородка не понимает, почему стала целью ВСУ

"В автобус прилетели осколки. Получается, повреждения кисти, пальцы все, нога, бедро, голень, и полностью собирали колено. Руки и пальцы тоже все собраны. Все быстро произошло, просто моментом каким-то", - рассказала женщина.

"После этого (ранения - ред.) вообще, я думаю, будет еще больше страха. Каждый шорох, каждый звук прям по нервам дергает, правда… И дроны были, там не раз прилетали. Ракеты также были. Недавно еще тоже было. Страшновато. Сидишь и думаешь: прилетит или не прилетит", - призналась она.