Пострадавшая при атаке дрона белгородка не понимает, почему стала целью ВСУ
Пострадавшая при атаке дрона белгородка не понимает, почему стала целью ВСУ - РИА Новости, 11.03.2026
Пострадавшая при атаке дрона белгородка не понимает, почему стала целью ВСУ
Мирная жительница пограничного поселка Белгородской области, получившая ранения при атаке украинского дрона, призналась, что не понимает, почему стала целью... РИА Новости, 11.03.2026
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мирная жительница пограничного поселка Белгородской области, получившая ранения при атаке украинского дрона, призналась, что не понимает, почему стала целью нападения.
"Сидишь и думаешь – почему я? Нет, не понимаю. Вот это и обидно, да", - говорит она на видео, предоставленном РИА Новости послом по особым поручениям МИД РФ Родионом Мирошником
.
Про себя она рассказала, что получила тяжелые ранения рук, когда ехала на автобусе с работы домой.
"В автобус прилетели осколки. Получается, повреждения кисти, пальцы все, нога, бедро, голень, и полностью собирали колено. Руки и пальцы тоже все собраны. Все быстро произошло, просто моментом каким-то", - рассказала женщина.
По ее словам, жить в приграничье очень страшно.
"После этого (ранения - ред.) вообще, я думаю, будет еще больше страха. Каждый шорох, каждый звук прям по нервам дергает, правда… И дроны были, там не раз прилетали. Ракеты также были. Недавно еще тоже было. Страшновато. Сидишь и думаешь: прилетит или не прилетит", - призналась она.
В Белгородской области
с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной
. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.