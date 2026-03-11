Зеленский боится дефицита ракет для ПВО из-за операции США, пишут СМИ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский боится нехватки ракет для систем ПВО Patriot из-за использования их США на Ближнем Востоке, сообщает издание Politico.

"Зеленский надеется обеспечить поставки первоклассных ракет американского производства PAC-3 для комплексов ПВО Patriot... однако также опасается, что их станет не хватать, так как их используют американские военнослужащие (на Ближнем Востоке - ред.)", - пишет Politico.

Украина в 2026 году получит от США наименьший совокупный объем военной поддержки с начала 2022 года и не сможет рассчитывать на многомиллиардные потоки помощи, свидетельствуют документы американского правительства, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости.