Зеленский боится дефицита ракет для ПВО из-за операции США, пишут СМИ
Зеленский боится дефицита ракет для ПВО из-за операции США, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
Зеленский боится дефицита ракет для ПВО из-за операции США, пишут СМИ
Владимир Зеленский боится нехватки ракет для систем ПВО Patriot из-за использования их США на Ближнем Востоке, сообщает издание Politico. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T23:31:00+03:00
Politico: Зеленский опасается дефицита ракет для ПВО из-за операции США в Иране
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский боится нехватки ракет для систем ПВО Patriot из-за использования их США на Ближнем Востоке, сообщает издание Politico.
"Зеленский надеется обеспечить поставки первоклассных ракет американского производства PAC-3 для комплексов ПВО Patriot... однако также опасается, что их станет не хватать, так как их используют американские военнослужащие (на Ближнем Востоке - ред.)", - пишет Politico.
Украина в 2026 году получит от США наименьший совокупный объем военной поддержки с начала 2022 года и не сможет рассчитывать на многомиллиардные потоки помощи, свидетельствуют документы американского правительства, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине
мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.