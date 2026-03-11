Россияне назвали свои главные критерии при выборе места работы

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Более 40% россиян предпочитают более низкую зарплату в компании с устойчивой репутацией высокому доходу в компании с сомнительными перспективами, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.

"41% россиян заявили, что скорее предпочтут более низкую зарплату в компании с устойчивой репутацией, чем высокий доход в компаниях с сомнительными перспективами, а более четверти (26%) готовы согласиться на проектную занятость при условии прозрачных выплат", - выяснили аналитики.

В исследовании приняли участие 3000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Им предложили определить факторы, которые заставили бы их отказаться от предложения о работе или насторожиться при трудоустройстве.

Выяснилось, что 19% респондентов рассматривают временную работу как способ переждать турбулентность на рынке, а 14% ориентируются в первую очередь на уровень дохода, даже если финансовое положение работодателя вызывает вопросы.

Главным финансовым "красным флагом" для 29% участников исследования стали задержки заработной платы или упоминания о них в отзывах сотрудников. Еще 21% настораживает слишком высокая зарплата по сравнению со среднерыночной без понятного объяснения бизнес-модели.

"Для 18% тревожным сигналом является частая смена руководства или собственников компании. 17% обращают внимание на непрозрачную систему премий и бонусов. 15% считают серьезным риском отсутствие официального трудоустройства или предложение получать значительную часть дохода неофициально", - говорится в исследовании.

Среди претендентов на руководящие должности 32% сообщили, что перед откликом на вакансию анализируют финансовые новости о компании и ее владельцах, 27% изучают судебные споры и арбитражные дела, 23% обращают внимание на сокращения персонала за последний год, а 18% оценивают, насколько активно компания инвестирует в развитие и новые проекты.

Директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко отмечает, что соискатели в 2026 году фактически проводят собственный финансовый аудит работодателя.