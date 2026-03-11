ПВО уничтожила 53 украинских беспилотника над Россией

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 14.00 мск до 20.00 мск в среду уничтожили 53 украинских беспилотника над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также над Черным морем, сообщило Минобороны России.