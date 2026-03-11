https://ria.ru/20260311/pvo-2080058722.html
ПВО уничтожила 53 украинских беспилотника над Россией
ПВО уничтожила 53 украинских беспилотника над Россией
Дежурные средства российской ПВО с 14.00 мск до 20.00 мск в среду уничтожили 53 украинских беспилотника над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской, Курской и РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T20:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
краснодарский край
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
